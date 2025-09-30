3 csillagjegy, akinek az ősz újraegyesülést hoz – vajon köztük vagy?

Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 12:20
Az ősz nemcsak a lehulló leveleket és a hűvös esték hangulatát hozza el, hanem sokaknak az újrakezdést is. Három csillagjegy számára különösen erős lesz ez az időszak: újra találkozhatnak valakivel, akit régóta vártak.
Bors
A szerző cikkei

Az asztrológia szerint minden évszak más energiákat mozgat meg bennünk. Az ősz időszaka általában a lezárásokról, a befelé fordulásról szól, de vannak, akiknek most éppen a visszatérést, a békülést és a kapcsolatok újjáépítését hozza el. Az újra egymásra találás nem feltétlenül csak párkapcsolati szinten értendő: barátok, családtagok vagy régi ismerősök is újra beléphetnek az életedbe. Lássuk, kik azok a csillagjegyek, akiknek az ősz meghozhatja a vágyott újrakezdést!

csillagjegy, poncsós nő egy parkban, ősz, hulló falevelek
Három csillagjegynek újra egymásra találásokban lesz része idén ősszel
Fotó: Okrasiuk /  Shutterstock 

Akik az alábbi három csillagjegybe tartoznak, idén ősszel újra rálelnek a valódi érzéseikre, amelyek a helyes útra terelik őket. Amit eltemettek, elnyomtak, elfojtottak, vagy akár megjátszottak, mind feloldódik és kitisztul. Mindez egy újfajta önazonossággal is jár, ami önbizalmat és jobb problémamegoldó képességet hoz magával.

3 csillagjegy, akinek újraegyesülésben lesz része ősszel

Mérleg – harmónia és békülés

A Mérlegek számára az ősz mindig az egyensúlyról és a kapcsolataik ápolásáról szól. Idén azonban különösen erősek lesznek a békülést támogató energiák. Régi viták kerülhetnek a felszínre, amelyeket most végre sikerülhet elsimítani. Ha a Mérlegnek volt egy korábbi szerelme, akit sosem tudott igazán elengedni, most nagy esély van rá, hogy újra egymásra találnak. A Mérleg szívében mindig ott van a vágy a szeretetre és az összetartozásra, és ez ősszel végre beteljesülhet.

Rák – a múlt visszatér

A Rákok hajlamosak erősen kötődni a múltjukhoz, és gyakran nosztalgiával tekintenek vissza egykori szerelmeikre vagy régi barátságaikra. Az ősz most lehetőséget ad nekik arra, hogy újra kapcsolatba lépjenek valakivel, akit valaha nagyon szerettek. Ez az időszak ideális a sebek begyógyítására és a megbocsátásra is. Lehet, hogy egy rég elfeledett barát vagy egy korábbi társ tér vissza az életükbe. 

Skorpió – a sors útjai újra összeérnek

A Skorpiók életében most sorsszerű találkozások történhetnek. Ha egy kapcsolatuk félbemaradt, vagy nem a megfelelő időben jött, akkor az ősz lehetőséget kínál az újra egymásra találásra. A Skorpiók intenzív, szenvedélyes jegyek, és ha egyszer igazán szerettek valakit, azt nehezen engedik el végleg. Most az univerzum olyan helyzeteket teremt, amelyekben a múlt újra összeér a jelennel, és ha nyitottak rá, új alapokra építhetik a kapcsolatot. 

Ez az ősz tehát különösen a Mérlegeknek, Rákoknak és Skorpióknak hozhat újraegyesülést és békülést. Legyen szó egy régi szerelemről, egy megszakadt barátságról vagy egy családi konfliktusról, most itt a lehetőség arra, hogy újra egymásra találjanak a szeretteikkel. Az asztrológusok szerint az ilyen találkozások nem véletlenek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
