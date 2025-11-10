Horoszkóp: ezek a csillagjegyek állandóan visszamennek az exükhöz

Már rég szakítottatok, de képtelen vagy továbblépni? Egy idő után nézegetni kezded, miket posztolt az exed a héten, majd a régi közös képek felett könnyezel és teljesen indokolatlanul megsütöd a kedvenc sütijét, amit te utálsz? Nem mindenki hajlamos rá, de vannak olyan csillagjegyek, akik a horoszkóp szerint egész egyszerűen nem tudják elengedni azt, amit már rég el kellene. A szakítás nekik nem végleges, inkább egy hosszabb szünet egy szerelmi drámában. Nézzük, melyek ezek a csillagjegyek!

A horoszkóp szerint egyes csillagjegyek képtelenek elengedni az exüket.

Fotó: Nicoleta Ionescu / Shutterstock

Horoszkóp: 3 csillagjegy, aki állandóan visszatér az exéhez

1. Bika

A Bika olyan, mint egy öreg bőrfotel: meleg, kényelmes, és ha már egyszer hozzánőttél, soha többé nem akarsz másikat. Ő a stabilitás, a hűség, és a megszokások mestere. Ha valakit beenged az életébe, akkor nem csak flörtöl, sőt elég hamar tervezgetni kezdi a közös jövőt. Egy szakítás számára nem egy új fejezet kezdete, hanem egy mély krízis. Ő nem vált gyorsan, ha ugyanis valami működött – vagy legalábbis nem volt tragikus –, abba szívesen belevág újra. Ennél fogva a Bika az egyik olyan csillagjegy, amely a leggyakrabban visszafordul az exéhez – és vice versa, ugyanis egy Bika képes úgy hatni az exére, hogy az könnyen visszatáncoljon hozzá.

2. Skorpió

A Skorpiók kifejezetten mély érzésűek, emiatt hihetetlenül képesek kötődni a párjukhoz. Nekik a szerelem egyfajta mágikus összeolvadás, egy szoros kötelék, amelyet nehéz elengedniük, mert egy szakítás során nemcsak a másikat veszítik el, hanem a megélésük szerint egy részt saját magukból is.

Egy Skorpió ráadásul mindenre emlékszik: minden szóra, minden pillanatra, minden csalódásra. Ugyanígy minden jóra is, így amikor egy szakítás után visszagondol az exével együtt töltött időre, általában nem az első veszekedést, hanem az utolsó szenvedélyes összebújást eleveníti fel. A végeredmény sokszor egy véletlen „hogy vagy?” üzenet hajnali kettőkor.

3. Ikrek

Az Ikrek levegőjegy. Szabad, mozgékony, kíváncsi. A párkapcsolataiban is ezeket a jellemvonásokat hozza: energikus, jókat lehet vele beszélgetni és nevetni, néha azonban a túlzott szabadságvágyából adódóan hajlamos eltűnni. Az igazság azonban az, hogy ha valakivel valódi, mély kapcsolatot alakít ki, annak utána nehezen int búcsút. Egy szakítás után nem feltétlenül romantikus nosztalgiából megy vissza az exéhez, hanem mert őszintén érdekli, hogy mi lett vele, esetleg mi változott. Ha éppen egy unalmasabb életszakaszban van, már az is elég indok számára, hogy a telefonjáért nyúljon.