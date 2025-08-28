Újabb aljas szakítási trend hódít – Így távolodik el tőled egy érzelmi analfabéta

Randizók és fülig szerelmesek figyelem! Az utóbbi időben egyre többen számolnak be arról a kegyetlen szakítási trendről, ami “Banksying” néven vált ismertté. Ez a cikk tehát azoknak szól, akik úgy érzik, hogy valami nagyon nincs rendben a párkapcsolatunkban és persze azoknak, akik azonnal fel szeretnék ismerni a lassú távolodás apró jeleit, legyen szó akár randipartnerről, akár életünk szerelméről.

Lehet, hogy a másik már a szakításon gondolkozik.

Fotó: Witthaya Prasongsin / Getty Images

Az új szakítási trend szilánkokra töri a szerelmes szíveket – Mi is az a “Banksying”?

A “Banksying” egy utcai művészről, Banksyről kapta a nevét, aki azzal vált híressé, hogy hirtelen felbukkanó, sokszor titokzatos csavarral teli művészetet alkalmaz. A trend egy kapcsolatra kivetítve azt jelenti, hogy az egyik fél lassan, észrevétlenül érzelmileg eltávolodik a partnerétől anélkül, hogy nyíltan és őszintén beszélne az érzéseiről. Mikor pedig a kapcsolat fordulóponthoz érkezik és nincs más megoldás, mint szakítani, a Banksy többségében sokkal felszabadultabbnak érzi magát annak “köszönhetően”, hogy mentálisan már kilépett a kapcsolatból. A “Banksying” technikát alkalmazó fél tehát úgy kezdi el lerombolni a kapcsolatot, hogy eleinte a másiknak elképzelése sincs róla.

Milyen előnye származik ebből a Banksy-nak?

A “Banksying” manapság egyre gyakrabban fordul elő, különösen a randialkalmazások elterjedésével, ahol az emberek rossz randi etikettet alakítottak ki

– magyarázta Amy Chan, randi coach az USA Todaynek adott interjújában, aki szerint a kapcsolatban lévő vagy egymással ismerkedő partnereknek nyílt és őszinte kommunikációt kellene alkalmazniuk annak érdekében, hogy ne gázoljanak át a másik érzelmein, ami bár valóban kellemetlen, de ez az egyetlen helyes döntés.

A “Banksying”-ot főként a visszahúzódóbb egyének alkalmazzák, akik így időben el tudják kezdeni feldolgozni magukban a szakítást olyan tempóban, ami nekik megfelel, míg a másik felet végül sokkolják. A szakértő szerint ezekből az emberekből hiányzik az érzelmi érettség és a felelősség.

Úgy szakítanak, hogy a másik felet sokkolják.

Fotó: Halfpoint Images / Getty Images

Mi a legrosszabb ebben a folyamatban?

A Banksy lassacskán távolodni kezd, amit a másik egy idő után észrevesz, de partnere biztosítja őt afelől, hogy minden a legnagyobb rendben. Aztán ezt követően jön a hatalmas pofon. Chan szerint ezt a folyamatot az teszi olyan kínzóvá, hogy folyamatos bizonytalanságban tartja az egyik felet.