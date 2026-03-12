Rejtélyes eltűnés: pánikbeteg fia után kutat kétségbeesetten egy hevesi édesanya

Kétségbeesett keresésbe kezdett egy gyöngyöshalászi család, miután Gábor a munkából hazafelé tartva váratlanul eltűnt. A férfit utoljára Vámosgyörkön látták, ahol egy biztonsági kamera rögzítette, amint leszáll a buszról és elhalad egy helyi bolt előtt. Az eltűnése óta azonban senki sem tudja, merre lehet.
Az édesanya, Melinda lapunknak elmondta, hogy fia december óta Jászárokszálláson, egy telephelyen dolgozott. Bár Gábor nagyon ragaszkodott a munkahelyéhez, a váltott műszakos munkarendet nehezen tolerálta a szervezete.
Két évvel ezelőtt volt egy nagyon súlyos balesete, ami után három műtéten esett át. Ezt követően, tavaly nyáron jelentkezett nála a pánikbetegség és a pánikzavar
– mesélte az édesanya.
Gábor az eltűnése előtti napon éjszakás műszakba ment dolgozni, ám másnap reggel nem érkezett meg otthonába, és azóta elérhetetlen. Melinda azonnal keresni kezdte: felhívta a kórházakat is, de mivel sehol nem tudtak a fiáról, személyesen tett bejelentést a rendőrségen, akik elindították a körözést. A család azóta is folyamatosan keresi a férfit.
A legutóbbi információk szerint Gábort még Vámosgyörkön látták. Kamerafelvételek alapján egy bolt előtt haladt el, erről képek is készültek, amelyeket a család is megkapott.
Nagyon sokat kerestük, de sajnos nem tudunk azóta a hollétéről semmit. Az utolsó információink szerint tegnap reggel még Vámosgyörkön látták, de hogy azóta hol lehet, azt nem tudom
– tette hozzá Melinda.
A keresésbe a rendőrség mellett a polgárőrség és számos civil is bekapcsolódott. A közösségi médiában pedig futótűzként terjed a férfi fotója, a család pedig hálás minden segítségért.
Az ismerősök is posztolják a Facebookon, sokan kérdezik, hogyan tudnának segíteni. Úgy érzem, nagyon sokan megmozdultak
– mondta az édesanya, aki kihangsúlyozta: a család számára különösen szokatlan a helyzet, hiszen soha nem fordult még elő, hogy a fia szó nélkül távol maradjon, vagy ne adjon életjelet magáról.
„Gábor tíz évig Budapesten élt, és amikor a balesete volt két és fél évvel ezelőtt, akkor került haza. Azóta velünk él, és még nem fordult elő, hogy így eltűnik és nem ad hírt magáról” – fogalmazott Melinda.
A férfi körülbelül 182 centiméter magas, normál testalkatú. Eltűnésekor fekete kapucnis szabadidőruhát és fekete baseballsapkát viselt, valamint gyakran hátizsákot hordott magával.
A család kéri, hogy bárki aki látta Gábort, vagy tud valamit a hollétéről, jelezze a hatóságoknak. Minden információnak nagyon örülnek.
Hol tehetsz bejelentést? Hívd a rendőrség ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számát, vagy értesítsd a legközelebbi rendőrkapitányságot! A hivatalos rendőrségi körözési adatlapot ezen a linken érheted el.
