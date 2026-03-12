Rejtélyes eltűnés: pánikbeteg fia után kutat kétségbeesetten egy hevesi édesanya

Kétségbeesett keresésbe kezdett egy gyöngyöshalászi család, miután Gábor a munkából hazafelé tartva váratlanul eltűnt. A férfit utoljára Vámosgyörkön látták, ahol egy biztonsági kamera rögzítette, amint leszáll a buszról és elhalad egy helyi bolt előtt. Az eltűnése óta azonban senki sem tudja, merre lehet.

Az eltűnt férfi, Gábor körözési adatlapja nyilvánosan megtekinthető mivel kiadták a körözést az eltűnését követően / Fotó: Police.hu

A pánikbetegség is közrejátszhatott az eltűnésében

Az édesanya, Melinda lapunknak elmondta, hogy fia december óta Jászárokszálláson, egy telephelyen dolgozott. Bár Gábor nagyon ragaszkodott a munkahelyéhez, a váltott műszakos munkarendet nehezen tolerálta a szervezete.

Két évvel ezelőtt volt egy nagyon súlyos balesete, ami után három műtéten esett át. Ezt követően, tavaly nyáron jelentkezett nála a pánikbetegség és a pánikzavar

– mesélte az édesanya.

Gábor az eltűnése előtti napon éjszakás műszakba ment dolgozni, ám másnap reggel nem érkezett meg otthonába, és azóta elérhetetlen. Melinda azonnal keresni kezdte: felhívta a kórházakat is, de mivel sehol nem tudtak a fiáról, személyesen tett bejelentést a rendőrségen, akik elindították a körözést. A család azóta is folyamatosan keresi a férfit.

A legutóbbi információk szerint Gábort még Vámosgyörkön látták. Kamerafelvételek alapján egy bolt előtt haladt el, erről képek is készültek, amelyeket a család is megkapott.

Nagyon sokat kerestük, de sajnos nem tudunk azóta a hollétéről semmit. Az utolsó információink szerint tegnap reggel még Vámosgyörkön látták, de hogy azóta hol lehet, azt nem tudom

– tette hozzá Melinda.

A keresésbe a rendőrség mellett a polgárőrség és számos civil is bekapcsolódott. A közösségi médiában pedig futótűzként terjed a férfi fotója, a család pedig hálás minden segítségért.

Az ismerősök is posztolják a Facebookon, sokan kérdezik, hogyan tudnának segíteni. Úgy érzem, nagyon sokan megmozdultak

– mondta az édesanya, aki kihangsúlyozta: a család számára különösen szokatlan a helyzet, hiszen soha nem fordult még elő, hogy a fia szó nélkül távol maradjon, vagy ne adjon életjelet magáról.

„Gábor tíz évig Budapesten élt, és amikor a balesete volt két és fél évvel ezelőtt, akkor került haza. Azóta velünk él, és még nem fordult elő, hogy így eltűnik és nem ad hírt magáról” – fogalmazott Melinda.