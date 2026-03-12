Most kiderült: ezért tartotta alkalmasabb uralkodónak Harryt Diana hercegné

Diana hercegné állítólag mindig is a kisebbik fiát, Harry herceget készítette fel a király szerepére, nem pedig az idősebb, de egyben félénkebb fiát, Vilmos herceget.

Diana hercegné nem hitte, hogy Vilmos herceg lesz majd a király / Fotó: Zuma/ Northfoto / Northfoto

Ez volt Diana hercegné terve

Azt hiszem, Vilmos egy kicsit meglepte őket. Félénk fiatalember volt

- emlékezett vissza Richard Kay királyi szakértő a napokban egy podcast során. A szakértő hozzátette, amikor a hercegné még élt, többször is kifejezte neki: nem biztos abban, hogy Vilmos egy nap valóban szeretné betölteni ezt a szerepet és az ezzel járó feladatokat.

Kay jó barátja volt a néhai Diana hercegnének, aki 1997 augusztusában Párizsban vesztette életét egy autóbalesetben. A halála előtt állítólag úgy gondolta, Harry fogja betölteni III. Károly király - aki akkor még Károly herceg volt -, szerepét a jövőben.

Dianának még beceneve is volt Harrynek: Jó Harry királynak hívta őt

- tette hozzá Kay.

A Tartalék című könyv 41 éves szerzője, Harry herceg és felesége, Meghan Markle 2020-ban azonban elhagyták a királyi családot. Most Vilmos herceg a trónörökös, őt követi a fia, György herceg.

A dolgok végül nem úgy alakultak, és azt hiszem, mindannyian hálásak lehetünk ezért, hiszen megtaláltuk a megfelelő embert a trónra: Vilmos herceget

- fogalmazott Kay.

A szakértő megjegyezte, a 43 éves, háromgyermekes Vilmos belenőtt a leendő király szerepébe felesége, Katalin hercegné oldalán:

Ami nagyon tetszik benne, az az, hogy egészen új megközelítései vannak a királyi család működtetésével kapcsolatban

- emelte ki Kay, majd hozzátette: a herceg tisztában van azzal, hogy a monarchia fenntartásához jelentős változtatásokra lesz szükség, és ezek végrehajtására már most fel van készülve - írja a Page Six.