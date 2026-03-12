Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Gergely névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most kiderült: ezért tartotta alkalmasabb uralkodónak Harryt Diana hercegné

Diana hercegné
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 18:30
Harry hercegVilmos herceg
A néhai hercegné mindig is a kisebbik fia mellett tette le a voksát. Diana hercegné nem gondolta, hogy Vilmos herceg valaha is király szeretne lenni.
CJA
A szerző cikkei

Diana hercegné állítólag mindig is a kisebbik fiát, Harry herceget készítette fel a király szerepére, nem pedig az idősebb, de egyben félénkebb fiát, Vilmos herceget.

Diana hercegné nem hitte Vilmos herceg lesz majd a király
Diana hercegné nem hitte, hogy Vilmos herceg lesz majd a király / Fotó: Zuma/ Northfoto / Northfoto

Ez volt Diana hercegné terve

Azt hiszem, Vilmos egy kicsit meglepte őket. Félénk fiatalember volt

- emlékezett vissza Richard Kay királyi szakértő a napokban egy podcast során. A szakértő hozzátette, amikor a hercegné még élt, többször is kifejezte neki: nem biztos abban, hogy Vilmos egy nap valóban szeretné betölteni ezt a szerepet és az ezzel járó feladatokat.

Kay jó barátja volt a néhai Diana hercegnének, aki 1997 augusztusában Párizsban vesztette életét egy autóbalesetben. A halála előtt állítólag úgy gondolta, Harry fogja betölteni III. Károly király - aki akkor még Károly herceg volt -, szerepét a jövőben.

Dianának még beceneve is volt Harrynek: Jó Harry királynak hívta őt

- tette hozzá Kay.

A Tartalék című könyv 41 éves szerzője, Harry herceg és felesége, Meghan Markle 2020-ban azonban elhagyták a királyi családot. Most Vilmos herceg a trónörökös, őt követi a fia, György herceg.

A dolgok végül nem úgy alakultak, és azt hiszem, mindannyian hálásak lehetünk ezért, hiszen megtaláltuk a megfelelő embert a trónra: Vilmos herceget

- fogalmazott Kay.

A szakértő megjegyezte, a 43 éves, háromgyermekes Vilmos belenőtt a leendő király szerepébe felesége, Katalin hercegné oldalán:

Ami nagyon tetszik benne, az az, hogy egészen új megközelítései vannak a királyi család működtetésével kapcsolatban

- emelte ki Kay, majd hozzátette: a herceg tisztában van azzal, hogy a monarchia fenntartásához jelentős változtatásokra lesz szükség, és ezek végrehajtására már most fel van készülve - írja a Page Six.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu