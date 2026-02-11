Ezek a csillagjegyek pillanatok alatt túllépnek rajtad – A szakítás nekik sétagalopp

Egy szakítás sosem egyszerű, mégis hatalmas különbségek vannak abban, ki hogyan dolgozza fel a fájdalmas elválást. A horoszkóp szerint egyesek még hetekig azon rágódnak, hol siklott félre a történet, míg mások már a következő nap új fejezetet nyitnak. Lássuk, mely csillagjegyek tartoznak az utóbbiak táborába!

Horoszkóp: 3 csillagjegy, akinek percekbe telik túllépni az exén.

Fotó: Sarayut Tanerus / 123RF

Egy szakítást mindenki máshogy él meg és dolgoz fel.

Néhány csillagjegy képes nagyon hamar túllépni egy kudarcba fulladt kapcsolaton.

A horoszkóp elárulja, miért jobbak ezek a jegyek az újrakezdésben, mint mások.

Horoszkóp: ezek a csillagjegyek lépnek túl leghamarabb az exükön

Kos csillagjegy

Egy Kos mindent nagyon intenzíven él meg: a haragot, a szerelmet és a szerelmi csalódást is. Hajlamos hirtelen, nagy érzelmekkel belevágni egy kapcsolatba, de ugyanolyan gyorsan képes lezárni is azt, ha úgy érzi, nem kapja meg, amit szeretne. Elsöprő érzelmei segítenek abban, hogy gyorsan felejtsen. Az egyik nap még szenzitív reakciókkal operál, a másik nap még csak a vállát sem rándítja egy veszekedésnél, de nem azért, mert nem érdekelte a kötelék. A Kos, ha úgy érzi, hogy valami nem működik, hamar új célok után néz. Nem akar gyászolni, mert úgy érzi, nincs is rá ideje.

Oroszlán csillagjegy

Egy Oroszlánnak a szakítás nem egyszerűen egy érzelmi veszteség. Az önbecsülését teszi próbára vele, ezért egy rövid ideig valóban megrendül, de az biztos, hogy nem sokáig marad a padlón fekve. Talán a kapcsolat alatt elfelejtette, mennyit ér, de a szakítás után ráébred, hogy többet érdemel, és ezt egy rosszul működő kapcsolat nem veheti el tőle. A horoszkóp szerint egy Oroszlán nem ragad a múltban. Helyette azonnal – vagy még a szakítópróba időszakában – új impulzusok, új emberek és helyzetek után kutat, amik képesek visszatornázni önbizalmát a jól megszokott helyére. Nem biztos, hogy egy újabb románcba menekül, de mindent megtesz, hogy ne éljen a múlt árnyékában. Friss energia és sok motiváció hajtja egy szakítás után – és nagyon jó ebben.

Nyilas csillagjegy

A Nyilas eredendően egy független csillagjegy, és bár egy párkapcsolat fontos számára, sosem tenné az identitása meghatározó részévé. Ha vége van, hát vége van. Fáj, de nem hagyja, hogy úrrá legyen rajta a hiányérzete. A Nyilas csillagjegy ad magának időt egy szakítás után. Nem ugrik fejest egy új kapcsolatba, de nem is emészti magát hosszasan. Helyette utazgat, élményeket gyűjt, a barátaival tölti az idejét. Egy szakítás neki sosem a végállomást jelenti, inkább egy éles kanyart és újratervezést.