3+3 csillagjegy, aki szó nélkül felszívódik, és aki levakarhatatlan

Egyes csillagjegyeknél hiába vársz magyarázatra: inkább eltűnnek, minthogy kimondják, vége.

Más csillagjegyek pont ellenkezőképp viselkednek: ha egyszer közel engedtek, akkor sem engednek el, amikor te már továbblépnél.

Megmutatjuk, mely csillagjegyek tartoznak a két véglethez, hogy tudd, mire számíthatsz a randizásban.

Randizáskor ma már szinte bármi megtörténhet. Lehet, hogy az egyik nap még órákig beszélgettek a partnereddel, hatalmas köztetek az összhang, másnap azonban hirtelen eltűnik. Nem ír, nem hív, mintha soha nem is lett volna az életed része. Ezzel szemben megeshet az is, hogy olyasvalakivel hoz össze a sors, aki túlzottan ragaszkodni kezd hozzád, így akkor is képtelen elengedni téged, ha te már lezárnád az ismerkedést, kapcsolatot. A horoszkóp szerint a csillagjegyeket tekintve egyértelműen elkülöníthető ez a két típus, úgyhogy alább ezeket a jegyeket mutatjuk be.

Tudd meg, a horoszkóp szerint mely csillagjegyek ghostolhatnak, és melyek lehetnek képtelen arra, hogy elengedjenek téged.

Szerelmi horoszkóp – csillagjegyek, akik szó nélkül felszívódnak

Ikrek

Ha egy Ikrekkel randizol, az elején egy tündérmesében érezheted magad: záporoznak az üzenetek, ő tele van energiával, és egyetlen unalmas perced sincs mellette. Az Ikreket azonban ez a féle állandó izgalom élteti; amint a kapcsolat kezd kiszámíthatóvá válni, gyorsan elveszíti az érdeklődését, és könnyen továbbállhat, akár egyetlen szó nélkül. Legfeljebb azt tapasztalhatod, hogy ritkábban keres, aztán egy idő után már egyáltalán nem az életed része.

Nyilas

A Nyilas mellett szabadnak, könnyednek érezheted magad, ugyanakkor pont a hatalmas szabadságvágya teszi veszélyessé ezt a jegyet. Ha azt veszi észre, hogy a kapcsolat kezd komolyabb irányt venni, könnyen megijed a kötöttségtől. Mivel nem szeret magyarázkodni vagy kellemetlen beszélgetésekbe belemenni, nagy rá az esély, hogy inkább szó nélkül kilép a kapcsolatból. Lehet, hogy az egyik nap még jövőbeli terveket szövögettek, másnap viszont már nem éred el.

Vízöntő

A Vízöntőé egy külön világ, és ezt te is hamar megérezheted mellette. Nehezen enged közel magához bárkit, de ha mégis, az nem jelenti azt, hogy mellette is marad. Amikor túl sok lesz neki az érzelmi közelség, inkább visszahúzódik. Nála is előfordulhat, hogy egyik napról a másikra megszakít minden kapcsolatot, bármiféle magyarázat nélkül. Nem kegyetlenségből teszi, csak így igyekszik megtartani a saját függetlenségét.