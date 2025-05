Kegyetlenek, ha szakításról van szó – 3 csillagjegy, aki üzenetben közli: vége

Nincs is annál ridegebb, mint amikor valakivel üzenetben szakítanak: mindegy, hogy az SMS vagy épp pár sor a Messengeren, a személyesség hiánya és a szakítás egyoldalúsága az egészet kegyetlenné és távolivá teszi. Nos, vannak, akiket horoszkópjuk is arra késztet, hogy így tegyenek, amikor véget ér a szerelem. Ez persze nem jelenti feltétlen azt, hogy direkt plusz fájdalmat akarnak okozni: sok esetben inkább a saját sérüléseiket szeretnék csökkenteni vagy épp egy kínos helyzetet elkerülni. Ez persze a végeredményen nem változtat: ezek a csillagjegyek bizony nem szépen szakítanak. Most eláruljuk, kikről is van szó.

Ez a három csillagjegy nagy valószínűséggel üzenetben szakít veled Fotó: Unsplash

Csillagjegyek, akiktől rideg szakításra számíthatsz: egy üzenet, és mindennek vége köztetek

Kos

E Mars uralta, tűz elemű jegy a hevességéről, az impulzív természetéről híres. Ez jellemzi a szerelemben is, és bizony ez uralja őt akkor is, amikor szakít. Lehet, hogy el sem tervezi: csak végzi a napi rutinját, amikor egyszer megvilágosodik, és rájön, hogy ez a kapcsolat számára többé nem működik. Nem vár, nem gondol át semmit, hanem cselekszik: azonnal megírja (immár csak volt) partnerének, hogy mindennek vége köztük. Ráadásul ugyancsak hatcias természetük miatt jól tudják: mindkét félnek jobb, ha nem személyesen szakítanak.