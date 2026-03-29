BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Auguszta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Horoszkópban használt zodiákus kör

Bosszúálló Skorpiók, kétarcú Ikrek: a te főnököd vajon milyen jegyben született?

vezető
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 29. 17:30
csillagjegymágiahoroszkópmunkahely
Biztos te is találkoztál már olyan vezetővel, akinek a hangulata kiszámíthatatlanabb, mint a tavaszi időjárás: reggel még hősnek lát, délutánra viszont már a szőnyeg szélén találod magad. A horoszkóp meglepően pontos útmutatást adhat ahhoz, hogy mire számíthatsz az íróasztal túloldalán ülő embertől.
Bódogh Gabriella
A szerző cikkei
  • A főnök viselkedése sokszor kiszámíthatatlannak tűnik, ám ha tudjuk, milyen jegyben született, a horoszkóp alapján felkészülhetünk.
  • A Skorpió vezető például igazi stratégia, lojális, viszont nem felejt – a bizalom elvesztése nála hosszú távú következményekkel jár.
  • Az Ikrek változékony és gyors gondolkodású, míg a Bak szigorú, teljesítmény-központú, és maximalizmust vár el.

Próbáltad már megfejteni, miért változtatja meg a hozzáállását a főnököd rövid időn belül, vagy miért nem felejt el egy három évvel ezelőtt elkövetett kis hibát sem? A válasz egyszerűbb, mint gondolnád: a születési dátumában rejlik. A horoszkóp ismerete segíthet abban, hogy ne vegyél magadra minden kritikát, és tudd, mikor érdemes inkább csendben maradnod. Ez a tudás egyfajta érzelmi védőhálót ad a rohanó hétköznapokban, mert sokszor nem te vagy a hibás, csak a bolygók állnak kedvezőtlenül. 

Horoszkópban szereplő kép egy munkahelyi megbeszélésről, amelyen táblagépen prezentál valamit a főnök
A horoszkópból kiderül, ki milyen főnök.
Fotó:  123RF

Mit tanít a horoszkóp a főnöködről?

Amikor reggel belépsz a munkahelyedre, sokszor már a levegőben érzed, milyen napod lesz. Érdemes megfigyelni, hogy az egyes személyek hogyan kezelik a hatalmat és a váratlan helyzeteket, mert minden csillagjegynek megvan a maga sajátos „üzemmódja”. Ha tudod, ki ül veled szemben, könnyebben navigálhatsz az irodai játszmák között, és pontosan tudni fogod, mikor kell behúznod a kéziféket, vagy éppen rálépni a gázra. Nézzük meg közelebbről azokat a típusokat, akik a leginkább fel tudják borzolni a kedélyeket a hétköznapokban.

Skorpió: a könyörtelen stratéga

Ha a főnököd a Skorpió jegyében született, jobb ha tiszta lapokkal játszol. Ő az a típus, aki a sorok között is olvas, és azonnal megérzi, ha valamit eltitkolsz előle. A Skorpió stratégiai zseni, aki mélyen kötődik a csapatához, de a bizalmát csak egyszer lehet eljátszani. Nála a lojalitás nemcsak egy jól hangzó szó, hanem alapkövetelmény. Ha egyszer megsérted, azt elraktározza, és a legváratlanabb pillanatban fogja előhúzni a fiókból, mert ha az igazságérzetét zavarja valami, azt nem hagyja annyiban. Nem haragtartó, csak egyszerűen nem felejt.

Ikrek: a kétarcú zseni

A Skorpióval szemben ott vannak a "kétarcú" Ikrek vezetők, akikkel sosem tudod, hányadán állsz. Egyik pillanatban még lelkesen támogatják az újításaid, a következő órában viszont már egy teljesen más projekt lázában égnek. Ez a fajta kettősség próbára teszi az ember idegeit, ők azonban nem azért csinálják ezt, hogy bosszantsanak, egyszerűen csak gyorsabban jár az agyuk, mint ahogy arra a környezetük reagálni tudna. Ha Ikrek a főnököd, készülj fel a rugalmasságra, mert nála a tegnapi ígéret ma már csak távoli emlék. 

Bak: a szigorú bástya

A Bak jegyű felettesnél a teljesítmény nem cél, hanem életforma. Nála a jó nem elég – csak a tökéletes jöhet szóba. Nincs mellébeszélés vagy érzelmi zsarolás, csak a tények és a számok számítanak. Ha bírod a gyűrődést és szereted a rendszert, ő lesz a legjobb mentorod, de ne várj tőle vállveregetést minden apróságért. A Bak akkor tisztel, ha látja rajtad az alázatot és a szorgalmat. Számára a munkahely nem a jópofizás, hanem a fejlődés színtere.

Kos: a tüzes vezér

A Kos jegyű főnök nem ismer féket – ha van egy ötlete, már meg is valósítja, mire te feldolgozod az információt. Energikus, lelkes és inspiráló, de a türelem nem erős oldala. Ha lassan hozod meg a döntéseid, vagy kétszer is megkérdezed ugyanazt, gyorsan elveszíti az érdeklődését. A Kos főnöknél az számít, aki lépést tud vele tartani, és aki nem fél azonnal cselekedni.

Bika: a megbízható alapkő

A Bika jegyű vezető nem szereti a meglepetéseket. Nála minden a stabilitáson és a kiszámíthatóságon múlik – ha egyszer felállított egy rendszert, ahhoz ragaszkodik. Türelmes és következetes, de ha változást akarsz bevezetni, készülj fel arra, hogy hosszan kell győzködnöd. Cserébe megbízható és igazságos – amit megígér, azt tartja.

Egy dolgozó számonkérése
A felettes horoszkópjának ismeretében tudni fogod, hogy mire érdemes figyelned a munkahelyeden.
Fotó:  123RF

Rák: az empatikus álmodozó

A Rák főnök a csapat lelke – figyel arra, hogy mindenki jól érezze magát, és ha baj van, ő az első, aki észreveszi. Ugyanakkor érzékeny is: ha kritika éri, nehezen engedi el. Nála az emberi kapcsolatok legalább annyit nyomnak a latban, mint a teljesítmény. Ha megnyered a bizalmát, egy életre a szövetségesed lesz.

Oroszlán: a karizmatikus vezér

Az Oroszlán főnök születésétől fogva a rivaldafénynek él – és ezt várja el a csapatától is. Nagylelkű és inspiráló, az elismerés nála nem opcionális, hanem kötelező. Ha jól dolgozol, hangosan megdicsér, ha viszont nem teljesítesz, azt is mindenki tudni fogja. Az Oroszlán főnöknél a legjobb stratégia: tedd a dolgodat látványosan és lelkesen.

Szűz: a perfekcionista elemző

Ha a főnököd Szűz jegyű, jobb ha minden apró részletre odafigyelsz – ő biztosan oda fog. A Szűz vezető a részletekben él, és a pontatlanságot nehezen tolerálja. Kritikus, de nem rosszindulatból, hanem mert tényleg jobbat akar. Ha elfogadod a visszajelzéseit tanulási lehetőségként, a legjobb mentort nyerted meg benne.

Mérleg: a diplomata főnök

A Mérleg jegyű vezető mindenkivel igazságos akar lenni – ami néha azt jelenti, hogy a döntéshozatal örökké tart. Meghallgat mindenkit, mielőtt állást foglal, és kerüli a konfliktust, amennyire csak lehet. Ha egyenes kommunikációra vágysz, nála ezt hiányolhatod – de ha harmonikus munkahelyi légkört szeretnél, jó helyen jársz.

Nyilas: a kalandvágyó optimista

A Nyilas főnök nagy álmokban gondolkodik – és elvárja, hogy te is így tegyél. Lelkes, szabadságszerető és inspiráló, de a rutinfeladatok hamar untatják. Ha strukturált környezetre vágysz, nála ezt hiányolhatod. Cserébe olyan lehetőségeket kap mellette az ember, amelyekre máshol nem számíthatna – csak épp a részleteket magadnak kell kidolgoznod.

Vízöntő: a titokzatos újító

A Vízöntő vezető nem olyan, mint a többi – és ezt büszkén vállalja. Előremutató, kreatív és független gondolkodású, de a hagyományos hierarchiával hadilábon áll. Nála az számít, aki mer újítani és nem fél eltérni a megszokottól. Ha konvencionális munkakörnyezetre vágysz, nála nehezen találod meg – de ha valami egészen különlegeset szeretnél építeni, ő a tökéletes főnök.

Halak: az érzékeny álmodozó

A Halak jegyű főnök megfoghatatlan, mint a reggeli köd – empatikus és kreatív, de a határozott döntéshozatal nem erős oldala. Megérzésből vezet, nem táblázatok alapján, és a csapata érzelmi jólléte legalább annyit jelent neki, mint a számok. Ha zavaros utasításokat kapsz tőle, ne csüggedj – neked kell lenned az, aki mederbe tereli az ötleteit. Cserébe egy rendkívül megértő és támogató főnököt kapsz.

Nézd meg a videóban, milyen főnök válik a csillagjegyekből:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
