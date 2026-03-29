Bosszúálló Skorpiók, kétarcú Ikrek: a te főnököd vajon milyen jegyben született?

Ikrek: a kétarcú zseni

A Skorpióval szemben ott vannak a "kétarcú" Ikrek vezetők, akikkel sosem tudod, hányadán állsz. Egyik pillanatban még lelkesen támogatják az újításaid, a következő órában viszont már egy teljesen más projekt lázában égnek. Ez a fajta kettősség próbára teszi az ember idegeit, ők azonban nem azért csinálják ezt, hogy bosszantsanak, egyszerűen csak gyorsabban jár az agyuk, mint ahogy arra a környezetük reagálni tudna. Ha Ikrek a főnököd, készülj fel a rugalmasságra, mert nála a tegnapi ígéret ma már csak távoli emlék.

Bak: a szigorú bástya

A Bak jegyű felettesnél a teljesítmény nem cél, hanem életforma. Nála a jó nem elég – csak a tökéletes jöhet szóba. Nincs mellébeszélés vagy érzelmi zsarolás, csak a tények és a számok számítanak. Ha bírod a gyűrődést és szereted a rendszert, ő lesz a legjobb mentorod, de ne várj tőle vállveregetést minden apróságért. A Bak akkor tisztel, ha látja rajtad az alázatot és a szorgalmat. Számára a munkahely nem a jópofizás, hanem a fejlődés színtere.

Kos: a tüzes vezér

A Kos jegyű főnök nem ismer féket – ha van egy ötlete, már meg is valósítja, mire te feldolgozod az információt. Energikus, lelkes és inspiráló, de a türelem nem erős oldala. Ha lassan hozod meg a döntéseid, vagy kétszer is megkérdezed ugyanazt, gyorsan elveszíti az érdeklődését. A Kos főnöknél az számít, aki lépést tud vele tartani, és aki nem fél azonnal cselekedni.

Bika: a megbízható alapkő

A Bika jegyű vezető nem szereti a meglepetéseket. Nála minden a stabilitáson és a kiszámíthatóságon múlik – ha egyszer felállított egy rendszert, ahhoz ragaszkodik. Türelmes és következetes, de ha változást akarsz bevezetni, készülj fel arra, hogy hosszan kell győzködnöd. Cserébe megbízható és igazságos – amit megígér, azt tartja.

A felettes horoszkópjának ismeretében tudni fogod, hogy mire érdemes figyelned a munkahelyeden.

Rák: az empatikus álmodozó

A Rák főnök a csapat lelke – figyel arra, hogy mindenki jól érezze magát, és ha baj van, ő az első, aki észreveszi. Ugyanakkor érzékeny is: ha kritika éri, nehezen engedi el. Nála az emberi kapcsolatok legalább annyit nyomnak a latban, mint a teljesítmény. Ha megnyered a bizalmát, egy életre a szövetségesed lesz.