Ez a 3 csillagjegy a legrosszabb a társkeresésben

Ha randizol, pontosan tudod, milyen az, amikor minden tökéletesen indul – működik a kémia, jó a hangulat, és még a beszélgetés is gördülékeny. Előfordul azonban, hogy hirtelen megváltozik az ismerkedés dinamikája, és az egész kezd szétesni. Sokan ilyenkor automatikusan azon kezdenek gondolkodni, hogy tán ők rontottak el valamit, de egy ismerkedés alapvetően két emberen múlik. Vannak ugyanakkor helyzetek, amikor az egyik fél problémásabb, és könnyen lehet, hogy ez a fél nem te vagy. A horoszkóp szerint bizonyos csillagjegyeknél szinte borítékolható, hogy a velük való randizás nem lesz egyszerű menet.
Az alábbi három csillagjegynél már az első randin feltűnhetnek azok a jelek, amelyek később komoly feszültséget okozhatnak. Ha egy kicsit is résen vagy, gyorsan kiszúrhatod, mivel lesz dolgod.
Ha Skorpióval randizol, hamar megtapasztalhatod, hogy a vele való kapcsolat igazán mély és intenzív lehet, hiszen bátran felvállalja az érzéseit. Ez elsőre vonzó lehet, ám ez az intenzitás egy idő után túl sokká válhat. A Skorpió hajlamos túlgondolni a helyzeteket, féltékeny lehet, és gyakran olyan érzelmi mélységekbe visz, amire még nem állsz készen. Ha nem ugyanazon a szinten vagy, könnyen nyomasztónak érezheted a jelenlétét.
Az Ikrek az egyik legizgalmasabb randipartner, de egyben a legkiszámíthatatlanabb is. Könnyed, vicces, és tele van energiával, ezért gyorsan magával ragad. Ugyanakkor nehezen marad meg egy ember mellett. Könnyen lelkesedik, de ha elmúlik az újdonság varázsa, gyorsan továbbáll. Mellette gyakran bizonytalanságban érezheted magad, mert sosem tudhatod, éppen mit érez irántad.
A Rák rendkívül érzelmes és gondoskodó, ami elsőre nagyon megnyerő lehet. Szeret törődni a másikkal, figyelmes és odaadó. Hajlamos azonban túl gyorsan kötődni, és hamar mély érzelmeket kialakítani. Ha még csak az ismerkedés elején jártok, ez ijesztő lehet. Gyakran igényli a visszajelzést és a megerősítést, ami egy idő után nyomasztóvá válhat számodra.
Nem arról van szó, hogy ezek a csillagjegyek rosszak lennének, inkább arról, hogy intenzívebb vagy nehezebben kezelhető tulajdonságokkal rendelkeznek. Ha időben felismered ezeket a mintákat, könnyebben eldöntheted, hogy számodra elfogadható-e az általuk diktált párkapcsolati dinamika. Ha igen, tudatosabban kezelhetsz adott helyzeteket, de ha nem, akkor még időben kiléphetsz anélkül, hogy felesleges köröket futnál.
