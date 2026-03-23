A randizó felek csillagjegye már az első randin árulkodhat arról, mennyire lesz gördülékeny vagy épp bonyolult az ismerkedés.

Vannak jegyek, amelyek intenzitásukkal, kiszámíthatatlanságukkal vagy érzelmi igényeikkel megnehezítik a társkeresést.

Ha időben felismered ezeket a mintákat, könnyebben dönthetsz arról, hogy folytatod-e vagy inkább továbblépsz.

Ha randizol, pontosan tudod, milyen az, amikor minden tökéletesen indul – működik a kémia, jó a hangulat, és még a beszélgetés is gördülékeny. Előfordul azonban, hogy hirtelen megváltozik az ismerkedés dinamikája, és az egész kezd szétesni. Sokan ilyenkor automatikusan azon kezdenek gondolkodni, hogy tán ők rontottak el valamit, de egy ismerkedés alapvetően két emberen múlik. Vannak ugyanakkor helyzetek, amikor az egyik fél problémásabb, és könnyen lehet, hogy ez a fél nem te vagy. A horoszkóp szerint bizonyos csillagjegyeknél szinte borítékolható, hogy a velük való randizás nem lesz egyszerű menet.

A horoszkóp szerint bizonyos csillagjegyekkel jobb, ha vigyázol társkeresés során.

Fotó: Shutterstock

Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy a legrosszabb a társkeresésben

Az alábbi három csillagjegynél már az első randin feltűnhetnek azok a jelek, amelyek később komoly feszültséget okozhatnak. Ha egy kicsit is résen vagy, gyorsan kiszúrhatod, mivel lesz dolgod.

Skorpió – túl sok, túl hamar

Ha Skorpióval randizol, hamar megtapasztalhatod, hogy a vele való kapcsolat igazán mély és intenzív lehet, hiszen bátran felvállalja az érzéseit. Ez elsőre vonzó lehet, ám ez az intenzitás egy idő után túl sokká válhat. A Skorpió hajlamos túlgondolni a helyzeteket, féltékeny lehet, és gyakran olyan érzelmi mélységekbe visz, amire még nem állsz készen. Ha nem ugyanazon a szinten vagy, könnyen nyomasztónak érezheted a jelenlétét.

Ikrek – aki egyik nap még imád, másnap eltűnik

Az Ikrek az egyik legizgalmasabb randipartner, de egyben a legkiszámíthatatlanabb is. Könnyed, vicces, és tele van energiával, ezért gyorsan magával ragad. Ugyanakkor nehezen marad meg egy ember mellett. Könnyen lelkesedik, de ha elmúlik az újdonság varázsa, gyorsan továbbáll. Mellette gyakran bizonytalanságban érezheted magad, mert sosem tudhatod, éppen mit érez irántad.