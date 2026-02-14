Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Bálint, Valentin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ez a 3 csillagjegy a legrosszabb főnök – dolgoztál már velük?

horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 17:45
főnökasztrológia
Volt már olyan főnököd, akinek már a hangjától is összeugrott a gyomrod? Ilyenkor sokan elgondolkodnak: melyik csillagjegy a legrosszabb főnök, és van-e ennek bármi jelentősége a mindennapi munkában? A horoszkóp nem írja le teljesen a személyiséget, de néha meglepően rá tud tapintani bizonyos működésekre.
Bódogh Gabriella
A szerző cikkei

Amikor valaki nehéz természetű főnökkel dolgozik, előbb-utóbb eljut oda, hogy elkezdi keresni az okokat. Innen már csak egy lépés a gondolat: melyik csillagjegy a legrosszabb főnök, és vajon a csillagjegyek a munkahelyen tényleg mutatnak valamilyen mintát? Persze a vezetői stílus csillagjegy szerint nem kőbe vésett szabályrendszer, inkább kapaszkodó. Egy-egy rossz nap bárkinél előfordul, de ha a feszültség állandósul, az már nem hangulat kérdése. Ilyenkor kezdjük el figyelni, ki hogyan kommunikál, hogyan kezeli a hibákat, sikert, határidőt, és hogy ebből lehet-e akár toxikus főnök működés is.

a horoszkóp szerint ez az öltönyös férfi is a legroszabb főnökök közé tartozik.
Sokan kíváncsiak, melyik csillagjegy a legrosszabb főnök: egyes jegyek vezetőként keményebbek és kiszámíthatatlanabbak lehetnek.
Fotó:  123rf.com
  • A horoszkóp szerint van 3 csillagjegy, akik közül a legrosszabb főnökök kerülnek ki.
  • Mutatjuk, mi a kulcs ezekhez a csillagjegyekhez, hogy könnyebb legyen velük az együttműködés.

Nézzük melyik csillagjegy a legrosszabb főnök

Skorpió csillagjegy – az intenzív kontroll

A horoszkóp szerint a vezetői stílust tekintve a Skorpiónál erősen jelen lehet a kontroll és az éles megfigyelés. Ő az a főnök, aki szinte mindent észrevesz  a teljesítményt, de a hibákat is.

Jó esetben rendkívül lojális, és ha bízik benned, komoly támasz lehet. Ugyanakkor, ha meginog a bizalom, könnyen kialakulhat az a légkör, amelyben mindenki óvatosabbá válik. Egy ponton akár toxikus főnök benyomását is keltheti, főleg, ha a gyanakvás dominál.

Skorpió vezető mellett az egyenes kommunikáció és a következetesség működik a legjobban.

Oroszlán csillagjegy – a reflektorfény mestere

Az Oroszlán főnök jelenléte általában erősen érezhető. Karizmatikus, lelkesítő, és sokszor valóban inspiráló. Az Oroszlánnál az elismerés kétirányú dolog: szívesen dicsér, de ő maga is igényli a visszajelzést.

Amikor megbecsülve érzi magát, nagyvonalú és támogató. Ha viszont háttérbe szorítva érzi magát, könnyen sértetté válhat. Nem feltétlenül toxikus főnök, de a csapat hangulata gyakran az ő egójához igazodik.

Nála a diplomatikus visszajelzés és az őszinte, de tiszteletteljes kommunikáció a kulcs.

Bak csillagjegy – a maximalista teljesítményközpontú vezető

Ha valaki komolyan veszi a munkát, az nagy eséllyel a Bak. A csillagjegyek a munkahelyen ritkán ennyire egyértelműek: számára a határidő és a pontosság magától értetődő. Sokan értékelik benne a következetességet, mert mellette valóban lehet fejlődni. Ugyanakkor a folyamatos magas mérce miatt egyesek tartós nyomásként élhetik meg a jelenlétét. Ritkán oszt dicséretet, inkább a javítandó pontokra fókuszál.

Nem rosszindulat vezérli, hanem a teljesítmény iránti elkötelezettség, de könnyen annak tűnhet, aki lazább tempóhoz szokott.

Hogy melyik csillagjegy a legrosszabb főnök, talán nem is ilyen egyszerű. A munkahelyi horoszkóp adhat egy érdekes nézőpontot, de az, hogy valaki toxikus főnök lesz-e, inkább személyiség, önismeret és kommunikáció kérdése.

Az alábbi videóból még többet megtudhatsz a csillagjegyekről:

Ezeket a horoszkópos cikkeket is érdemes elolvasnod:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu