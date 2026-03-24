Ne játssz az érzelmeikkel! Ők a legféltékenyebb csillagjegyek

Horoszkópunk nem csak a mindennapjaink alakulását befolyásolja, de azt is, milyen karakterjegyekkel rendelkezünk. Csillagjegyünk mindent elárul rólunk, még amit titkolnánk, azt is!

A féltékenység az élet minden területén felütheti a fejét: van, aki a munkában, a karrierben mutat féltékenységet, elirigyli mások sikereit; akad, akit az zavar, ha más kapja meg a rivaldafényt; és persze van, aki számára a szerelemben jön elő a féltékenység a legegyértelműbben. Ugyanakkor nem biztos, hogy mindezt látványos kitörések követik: van, aki csak magában, a felszín alatt forrong – így talán egyes csillagjegyek kapcsán sokaknak meglepetés lehet, mennyire mardossa őket a féltékenység valójában! Most azonban leleplezzük őket!

Féltékeny csillagjegyek, akik képtelenek megszabadulni a zöld szemű szörnytől

Szűz csillagjegy

Ők azok, akik talán ki sem mutatják, hogy mennyire féltékenyek, de magukban listát vezetnek rólad. E perfekcionista jegy az élet minden apró részletét alaposan megfigyeli, így pontosan tudja, melyik pillanatban figyelsz valaki másra, küldesz valakinek üzenetet, beszélsz valakivel túl hosszan. És ha egyszer úgy érzik, nem ők állnak nálad az első helyen, az bizony mélyen megrázza őket. És igen, sajnos hajlamosak túlelemezni a dolgokat, amivel csak tovább rontanak az ehhez hasonló helyzeteken.

Bika csillagjegy

Természetüknél fogva jellemzi őket egy erős birtoklási vágy. Egyszerűen nem bírják elfogadni, hogy az, ami egyszer az övék lett, nem biztos, hogy örökké az övék is marad. A Szűzekkel ellentétben ők azonban egy cseppet sem rejtik véka alá a féltékenységüket.