Ne játssz az érzelmeikkel! Ők a legféltékenyebb csillagjegyek

Horoszkópunk nem csak a mindennapjaink alakulását befolyásolja, de azt is, milyen karakterjegyekkel rendelkezünk. Csillagjegyünk mindent elárul rólunk, még amit titkolnánk, azt is!
A féltékenység az élet minden területén felütheti a fejét: van, aki a munkában, a karrierben mutat féltékenységet, elirigyli mások sikereit; akad, akit az zavar, ha más kapja meg a rivaldafényt; és persze van, aki számára a szerelemben jön elő a féltékenység a legegyértelműbben. Ugyanakkor nem biztos, hogy mindezt látványos kitörések követik: van, aki csak magában, a felszín alatt forrong – így talán egyes csillagjegyek kapcsán sokaknak meglepetés lehet, mennyire mardossa őket a féltékenység valójában! Most azonban leleplezzük őket!
Ők azok, akik talán ki sem mutatják, hogy mennyire féltékenyek, de magukban listát vezetnek rólad. E perfekcionista jegy az élet minden apró részletét alaposan megfigyeli, így pontosan tudja, melyik pillanatban figyelsz valaki másra, küldesz valakinek üzenetet, beszélsz valakivel túl hosszan. És ha egyszer úgy érzik, nem ők állnak nálad az első helyen, az bizony mélyen megrázza őket. És igen, sajnos hajlamosak túlelemezni a dolgokat, amivel csak tovább rontanak az ehhez hasonló helyzeteken.
Természetüknél fogva jellemzi őket egy erős birtoklási vágy. Egyszerűen nem bírják elfogadni, hogy az, ami egyszer az övék lett, nem biztos, hogy örökké az övék is marad. A Szűzekkel ellentétben ők azonban egy cseppet sem rejtik véka alá a féltékenységüket.
Ők azok, akik – legyen szó az élet bármely területéről – a rivaldafényre, a figyelemre féltékenyek a leginkább. Egyszerűen nekik kell minden pillanatban a középpontban lenniük, rájuk kell, hogy irányuljon a figyelem, így ha valaki kilöki őket a fókuszból, azt az egójuk rendkívül megviseli. Nincs ezen mit szépíteni: az Oroszlánok nem szeretik a vetélytársakat sem a szerelemben, sem a karrierben. Féltékenységük hangos, látványos, drámai – épp, mint ők maguk.
E csillagjegy szülöttei nehezen nyílnak meg, ha azonban megteszik, felfedik neked igaz énjüket. Ez azonban azzal jár, hogy nem viselik el az árulást. Épp emiatt ők a legféltékenyebbek az összes jegy közül. Csendben, magukban forrnak: ha úgy érzik, cserben hagytad őket, már-már megszállott nyomozásba kezdenek, kutatnak a legkisebb jelek után is – emellett soha nem felejtenek. Sok sikert ahhoz, hogy egyszer is kiengeszteld őket!
