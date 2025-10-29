Horoszkóp: ha ezekben a jegyekben született a főnököd, jobb, ha készülsz a legrosszabbra

Talán neked is volt már dolgod olyan felettessel, akivel minden reggel egy kész rémálom a megbeszélés, nem tud irányítani, vagy lehetetlen vele egyeztetni valamit. Sajnos nem születhet minden ember tökéletes vezetőnek, de vannak, akik kifejezetten nem valók ilyen pozíciókba. A horoszkóp szerint ezek a csillagjegyek közéjük tartoznak.

A horoszkóp szerint nehéz dolgod lesz, ha megtalálod a főnököd ezek között a csillagjegyek között / Fotó: sabthai / Shutterstock

Horoszkóp: 3 csillagjegy, akikből nem lesznek jó főnökök

Vízöntő csillagjegy

A Vízöntők – érdekes módon – tele vannak vezetői kvalitásokkal. Állandóan ötletelnek és szinte sosem fogynak ki a kreatív energiákból, ezért mindig találnak újabb célokat és megoldásokat. A baj csak az velük, hogy a beosztottaikkal sokszor nem nagyon tudnak mihez kezdeni. Hajlamosak olyannyira belefeledkezni a saját ötleteikbe, hogy közben teljesen figyelmen kívül hagyják a csapatuk igényeit, érzelmeit – és az empátia sem tartozik a legélesebb érzékeik közé.

Egy Vízöntő főnökkel a munka biztosan izgalmas lesz, tele új kihívásokkal. De ha a te felettesed is közéjük tartozik, készülj fel rá, nem biztos, hogy kellő figyelmet szentel majd a jólétednek és a közhangulatnak, ami miatt sűrűn feszült légkör alakulhat ki a csapatban.

Halak csillagjegy

A Halak csillagjegyű személyek képesek mindent 100%-os szenvedéllyel csinálni. Beleértve a karrierjüket is. De csak akkor, ha valóban leköti a figyelmüket. Ha Halak főnököd van, akkor kell elkezdened aggódni, ha úgy látod, elveszítette az érdeklődését, lelkesedését egy projekt iránt. Ekkor készülhetsz a hangulatingadozásokra, bizonytalanságokra, csapongásokra és tarthatatlan határidőkre.

Ne csodálkozz, ha a Halak főnököd légből kapott indokokkal vezeti le rajtad a feszültségét egy rosszabb napján / Fotó: syedfahadghazanfar / Shutterstock

Ennél a csillagjegynél sosem tudhatod, hogy vidám vagy viharos hangulatban fog-e indulni a nap. Ezért vele dolgozni egyenlő egy húzós, hosszú libikókamenettel.

Skorpió csillagjegy

A horoszkóp szerint, a Skorpió főnöktől arra számíthatsz, amire a magánéletben is: drámára és titkokra. Bár kollégaként szuper bajtársak lehetnek, vezető szerepben hajlamosak kellemetlen meglepetéseket okozni a beosztottaiknak.

A Skorpió csillagjegyűek saját teljesítményüket szeretik fényezni, és sajnos előfordul, hogy más kárára. Sokszor munkálkodnak a háttérben, de nem csak a szó pozitív értelmében: szeretik a pletykákat és a titkokat. De a manipuláció sem áll távol a módszereiktől, ezért előfordul, hogy mérgező légkör alakul ki az kollégák között.