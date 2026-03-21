Tőlük ne számíts együttérzésre: ennek a 3 csillagjegynek a legalacsonyabb az érzelmi intelligenciája

Az érzelmeket mindenki máshogy tudja és akarja kezelni, ami teljesen rendben van. Vannak, akik könnyen ráhangolódnak másokra, és vannak, akiknek több beszélgetésre és figyelmességre van szükségük ahhoz, hogy felmérjék, mire van szüksége a másiknak. Azonban akadnak olyanok is, akik szinte képtelenek megérteni az összetettebb érzéseket. A horoszkóp szerint ezt 3 csillagjegyet kifejezetten alacsony EQ-val áldotta meg a sors. Lássuk, kik ők és milyen nehézségekkel küzdenek!

Fotó: Thanumporn Thongkongkaew / shutterstock

Minden csillagjegy máshogy kezeli az érzelmeket.

Egyesek szinte egyetlen pillantásból megértik a párjukat, másoknak azonban nehezére esik az empátia kimutatása.

Nem a rosszindulat hajtja őket, de nehezen reagálnak jól az érzelmekre.

Kos csillagjegy

Villámgyors reakció, csigalassú önreflexió. Nagyjából így jellemezhető a Kos EQ-ja. Ez a csillagjegy nem igazán hagy időt magának arra, hogy feldolgozza az érzelmeket. Inkább azonnal kimond mindent, amikor valamilyen emocionális behatás éri. Ami a szívén az a száján. Tehát azon biztosan nem kell aggódnod, hogy nem fogod tudni, ha egy Kos megsértődött rád. Ez a lendületesség és impulzivitás azonban sok feszültséget és félreértést szülhet.

Nem arról van szó, hogy a Kos érzéketlen lenne, csupán hihetetlenül türelmetlen és forrófejű, ezért reagál már azelőtt, hogy végiggondolná, amit halott, vagy épp azt, hogy mit él át a másik. Ez a viselkedés azt a benyomást keltheti, hogy átgázol az embereken. Ha viszont lehiggadt, általában képes tisztábban látni a helyzetet. Van azért önismerete, csak kell egy kis idő, hogy utolérje heves reakcióit.

Bak csillagjegy

A Bak azért tűnik távolságtartónak, mert nem igazán tudja az érzelmek szintjén kezelni a szituációkat. Ő egy objektív csillagjegy, aki mindig gyakorlati megoldásokban gondolkodik. Ha gond adódik, nem kezd el vigasztalni, inkább terveket készít, és megoldásokat javasol.

Ez a hozzáállás biztonságot ad neki, és van, amikor a társának is, de sokszor inkább azt az érzést váltja ki másokból, hogy hiányzik belőle a melegség és a gondoskodás képessége. Hajlamos teljes kontroll alatt tartani az érzéseit, és ha valaki egy valóban érzelmes reakciót vár tőle, azt valószínűleg már csak azért sem fogja megadni neki. Ettől függetlenül ez a csillagjegy is képes erősen kötődni, csupán nem szavakkal mutatja ezt meg, hanem a stabil jelenlétével.