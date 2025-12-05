Horoszkóp ranglista: csillagjegyek intelligenciasorrendben – Te hol állsz a sorban?

Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 17:30
Te is a lista élén vagy? Íme a horoszkópok intelligenciasorrendje – meglepő, kik vannak az utolsó helyeken, ugye te nem vagy köztük?
Boncza Léda
Ez a horoszkóp nem a szerelmi életedről vagy a szerencsédről árulkodik, hanem arról, hogy teljesít az agyad...legalábbis az asztrológia szerint. Az asztrológusok szerint néhány jegyre jobban jellemző a gyors észjárás, míg mások inkább a kreativitásban vagy az empátiában jeleskednek. De ezek mind-mind az intelligencia különböző formái – és most megnézheted kik az ész bajnokai, és kik azok, akik inkább az ösztöneikre hallgatnak. 

A horoszkóp zodiákusa a legintelligensebb csillagjegyeket is bemutatja.
Vajon a horoszkóp szerint te is a legintelligensebb csillagjegyek közé tartozol? Cikkünkből kiderül! 
Fotó: Billion Photos

Íme a horoszkóp intelligenciasorrendje 

Vízöntő csillagjegy – a zodiákus Einstein

A Vízöntők kivételes gondolkodók, akik mindig készek az újításokra, és mindig készek valami teljesen új meglátást adni egy-egy projekthez vagy problémához. Jellemzően nem a jótanulók közé tartoznak, de az életben mindig könnyen találnak megoldásokat, és szuperül boldogulnak – és a legtöbbször ez fontosabb, mint a tankönyvi válaszok. Nemcsoda, hogy ők vezetik a legokosabb csillagjegyek listáját.

Skorpió csillagjegy – a stratégiai zseni

A Skorpiók nemcsak okosak, de nagyon ravaszak is. Így szerezhették meg a lista ezüstérmes helyét. A Skorpiók kifinomult pszichológiai érzékeikkel minden helyzetben meglátják az összefüggéseket egy pillanat alatt. Plusz a kitartásuk sem elhanyagolható. Nem meglepő, hogy sok Skorpióból lesz kutató vagy vezető.

Szűz csillagjegy – a rendszerelvű IQ-bajnok

Rendszereznek, elemeznek, és igen, gyakran túlgondolják a dolgokat, de éppen alaposságuk viszi őket előre. A Szűz jegyűek a legéleslátóbb csillagjegyek. A horoszkóp szerint ők a legprecízebbek is, és analitikus gondolkodásuk páratlan. 

Bak csillagjegy – a csendes lángész

A Bakok rendkívül megfontoltak: terveznek, kivárnak, és soha nem kapkodnak el semmit. Nem feltűnőek, de az garantált, hogy amit a fejükbe vesznek, azt véghez is viszik. Az ő intelligenciájuk csendes, átgondolt és kifinomult. Ráadásul a horoszkóp szerint, ez az a jegy, ahol az értelmi és érzelmi intelligencia a legnagyobb egyensúlyban van.

Ikrek csillagjegy – a kommunikáció mestere

Kiváló szónokok, írók, és mindig mindenről tudnak egy érdekes tényt. Nem tudsz olyan témát mondani nekik, amihez ne tudnának hozzászólni valami építő jellegűt. Az Ikrek agya ráadásul kétszer olyan gyorsan pörög, mint bármelyik másik csillagjegyé. Igazi polihisztor alkatok, csak egy kicsit káoszos formában. 

Mérleg csillagjegy – a diplomata

A Mérlegek briliánsan lavíroznak a szociális helyzetekben. Intelligenciájuk is ebben rejlik: az emberi kapcsolataikban és harmóniájukban. Szinte olvassák az embereket. Nem ők írják a kódokat a NASA-nál, de ők vezetik a tárgyalásokat.

Horoszkóp zodiákus csillagjegyek körben.
A horoszkóp szerint vannak csillagjegyek, amelyikek okosabbak a töbinél. 
Fotó: napaporn sawaspardit

Nyilas csillagjegy – a tudás szerelmese

A Nyilasok egész életükön át képesek tanulni, utazni, kutatni és felfedezni. Ez a lételemük. Az ő eszük a kíváncsiságukból és nyitottságukból adódik. Mindig tudnak valami újat és érdekeset mondani.

Kos csillagjegy – az ösztönösen okos

A Kos jegyűek – a Szűzzel ellentétben – nem elemezgetnek szét semmit. Helyette haladnak előre, folyton. Semmi nem állítja meg őket; ha hibáznak átugranak felette, ha falakba ütköznek, hát ledöntik. Az intelligenciájuk ösztönszerű, gyors, de sokszor meglepően hatékony. Nem matekzsenik, de ha valamit el kell intézni, tuti, hogy ők lesznek a leggyorsabbak.

Rák csillagjegy – az érzelmi intelligencia bajnoka

A Rákok IQ-ja inkább érzelmi alapú: empátia, intuíció. Ezek azok a területek, ahol tagadhatatlanul verhetetlenek. Nem oldanak meg logikai rejtvényeket, helyette inkább az embereket fejtegetik. 

Oroszlán csillagjegy – a kreatív vezető

Az Oroszlánokat meglepően intelligenssé tudja tenni karizmájuk és kreativitásuk. Inkább szívből, mint észből döntenek. Bár nem a leganalitikusabbak, de valahogy mindig sikerül minden helyzetből jól kijönniük.

Halak csillagjegy – az álmodozó zseni

Na a Halak tényleg egy másik világban élik az életüket. Tipikus művészlelkek, álmodozók, spirituális gondolkodók, akik néha képesek olyan gondolatok megfogalmazására, amikre mások csak kikerekedett szemekkel tátognak. Különleges, egyedi intelligenciájuk van. Csak épp nem a praktikusságukról híresek.

Bika csillagjegy – a realista túlélő

A Bika földhözragadt, ami egyszerre pozitív és negatív is. A horoszkóp szerint nem ők a leggyorsabb gondolkodók, de az biztos, hogy ha egyszer megtanultak valamit az életről, azt sohasem felejtik már el. Földhözragadtak, akik nem valószínű, hogy feltalálják majd az időgépet, de biztosan ők fogják legyártani.

Horoszkópok magas EQ-val és IQ-val:

@jasonhouastrologer Zodiac signs with high EQ and IQ！#ZodiacSigns #Astrology ♬ Fall Back - Lithe

Az alábbi horoszkóp témájú cikkeinket se hagyd ki:

 

