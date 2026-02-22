HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Gerzson névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Horoszkóp szerint önmagát megjátszó csillagjegyű nő két arca

Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy csak megjátssza magát – ne dőlj be nekik

horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 10:30
megjátszáscsillagjegyasztrológia
Elsőre lehengerlők, hiszen pontosan azt mutatják, amit látni szeretnél. De mi van, ha mindez csak egy gondosan felépített szerep? Most megosztjuk veled, hogy a horoszkóp szerint melyik 3 csillagjegy ért különösen ahhoz, hogy megjátssza magát. Olvass tovább!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei
  • Három csillagjegy mesterien befolyásolja a róla kialakult képet.  
  • Erősségük a kommunikáció és a fellépés, de ez könnyen megtévesztő lehet.
  • Nem rosszindulatból tévesztenek meg, önmaguk gyengeségeit próbálják elrejteni.

Mindannyian viselünk maszkokat bizonyos helyzetekben, de vannak, akik ebben különösen tehetségesek. A horoszkóp szerint három csillagjegy kifejezetten hajlamos arra, hogy tudatosan – vagy ösztönösen – megjátssza magát. Nem feltétlenül hazudnak, inkább csak azt az oldalukat mutatják, amelyből előnyt kovácsolhatnak. Ha nem figyelsz, könnyen becsaphatnak, ne dőlj be nekik!  

Zodiákus kör a horoszkópban
A horoszkóp szerint három csillagjegy különösen hajlamos arra, hogy megjátssza magát.
Fotó: Thanumporn Thongkongkaew / shutterstock

Horoszkóp: most kiderül, melyik 3 csillagjegy játssza meg magát társaságban

1. Ikrek csillagjegy – a változás bajnoka

Az Ikrek igazi kommunikációs zseni. Gyors észjárású, szellemes, és szinte bármilyen helyzetben feltalálja magát. Pillanatok alatt alkalmazkodik egy társasághoz, és pontosan érzi, milyen stílus működik az adott közegben. Ez a rugalmasság sokak szemében kétszínűségnek tűnhet.

Az Ikrek jegy egyik legnagyobb erőssége, hogy több nézőpontból is képes látni a világot. Emiatt előfordulhat, hogy egyik nap ezt mondja, másnap pedig annak az ellenkezőjét. Nem feltétlenül hazudik – egyszerűen gyorsan változik a véleménye. A gond ott kezdődik, amikor a környezete stabilitást várna tőle.

Képes lelkesedni, majd ugyanolyan lendülettel elveszíteni az érdeklődését. Néha túl könnyen tesz ígéreteket, mert bár az adott pillanatban valóban úgy érzi, később jön egy új impulzus, egy új ötlet, és máris más irányba fordul. Az Ikrek mellett sosem unalmas az élet – de aki biztos kapaszkodót keres, könnyen érezheti úgy, hogy a jegy szülötte csak szerepet játszik.

2. Skorpió csillagjegy – a titkok nagymestere  

Az asztrológia szerint a Skorpió az egyik legrejtélyesebb csillagjegy. Tekintete átható, jelenléte intenzív, szavai pedig kimértek. Ritkán fecseg feleslegesen, és szinte sosem árul el többet magáról, mint amennyit feltétlenül szükségesnek tart. Kifelé higgadt, kontrollált és magabiztos képet mutat, miközben belül mély érzelmi hullámvasúton ülhet.  

A Skorpió kiváló megfigyelő. Előbb hallgat, elemez, információt gyűjt, és csak utána lép. Ha úgy érzi, érdeke fűződik hozzá, képes teljesen más arcát mutatni: lehet elbűvölő, empatikus és nyitott, de ugyanilyen könnyedén válhat távolságtartóvá és titokzatossá. A legnagyobb fegyvere az, hogy sosem tudhatod biztosan, mit gondol valójában.  

Sokan azért érzik úgy, hogy a Skorpió „megjátssza magát”, mert az érzelmeit elzárva tartja. Ha megbántják, nem feltétlenül robban azonnal – inkább elraktározza a sérelmet. Nem felejt könnyen. Ez a fajta tudatosság könnyen keltheti azt a benyomást, hogy szerepet játszik. Valójában csak ritkán enged betekintést a valódi világába.

3. Oroszlán csillagjegy – aki mindig a legjobb formáját mutatja  

Egy Oroszlán számára az élet egy nagy színpad, ő pedig ösztönösen érzi, hogyan kell kilépni a reflektorfénybe. Magabiztos, karizmatikus és gyakran lehengerlő. Tudja, hogyan keltsen jó benyomást, és ezt tudatosan használja. Ritkán mutat gyengeséget, mert számára a büszkeség és az önbecsülés mindennél fontosabb.  

A ragyogás mögött azonban sokszor ott lapul az érzékenység. Az Oroszlán csillagjegy szülötte nehezen viseli a kritikát, még ha ezt nem is mutatja ki. Inkább emelt fővel, mosolyogva reagál, miközben belül komolyan megérintheti a bírálat. Gyakran túlkompenzál: ha bizonytalan, még hangosabb lesz.  

Az Oroszlán nem szereti, ha gyengének látják, ezért hajlamos eltúlozni a sikereit, és elhallgatni a kudarcait. Nem feltétlenül akar megtéveszteni, inkább azt a képet mutatja, amelyben erősnek és csodálatra méltónak tűnik. Mellette könnyű elhinni, hogy minden tökéletes körülötte – de a kulisszák mögött ő is küzd a saját kétségeivel. 

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu