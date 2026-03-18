Túl nagy az egójuk: ez 3 csillagjegy képtelen feldolgozni, ha visszautasítják

Mindegy, hogy randi, barátság vagy egy meló, az elutasítás fájdalmas dolog. Ennek ellenére időnként mindannyian kénytelenek vagyunk megbirkózni vele. Már aki képes rá. Mert a horoszkóp szerint 3 csillagjegy egyszerűen túl büszke ahhoz, hogy elfogadja, ha nemet mondanak neki. Képesek örökké azon rugózni, miért nem feleltek meg. Mutatjuk, kikről van szó!

Horoszkóp: 3 csillagjegy, aki képtelen megbirkózni azzal, ha visszautasítják.

A visszautasítást mindenkinek nehéz átélni.

3 csillagjegy viszont sokkal nehezebben teszi túl magát azon, ha valaki nemet mond neki.

A horoszkóp szerint túl nagy az egójuk hozzá.

Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy egyszerűen nem tudja elfogadni a visszautasítást

Oroszlán csillagjegy

Az Oroszlán alapvetően ahhoz van szokva, hogy mindig ott a helye, ahol összpontosul a figyelem, mivel karizmatikus, magabiztos és az egyik legvonzóbb csillagjegy mind közül. Az elutasítás éppen ezért nagyon nehéz számára. Nem igazán ismeri, ezért nem is tudja kezelni. Annak ellenére, hogy erős személyiség, teljesen össze tud törni tőle. Érthető, hiszen csak nagyon ritkán tapasztalja azt, hogy valaki képes ellenállni a varázsának. Ha mégis ez történik, úgy érzi, adtak egy gyomrost az egójának. Az Oroszlán ilyenkor képes hónapokig emészteni magát, és azon agyalni, mi lehet a hiba, amit ki kell küszöbölnie, hogy tökéletes lehessen.

Skorpió csillagjegy

A Skorpió büszke, mi több, önérzetes. Igazi küzdelmet vállal az, aki megkísérli elnyerni a bizalmát. Azonban amikor megnyílik valaki előtt, azt teljes intenzitással teszi. Így ha ennek ellenére is elutasítást kap cserébe, az számára nem egy egyszerű csalódás lesz, hanem személyes sértés. A Skorpió büszkesége pedig csak nagyon nehezen engedi meg, hogy továbblépjen ezen. A fájdalmát nem fogja kimutatni. Csendben, rezzenéstelen arccal dolgozza fel a történteket – úgy 10-12 hét leforgása alatt.

Rák csillagjegy

A Rák jegy meglepő lehet ezen a listán, hiszen nem tűnik egoista csillagjegynek. A horoszkóp szerint érzékenysége áldás és átok is egyben. Mivel egy nagyon szenzitív csillagjegyről van szó, egy Rák komoly érzelmi kockázatot vállal azzal, ha valakit beenged belső világába. Ezért van az, hogy egy visszautasítás is igen mély, fájdalmas sebet tud ejteni rajta. Nem csupán az önértékelése, de a szíve is megsérül. Mindezt nehezen emészti meg. Újra és újra átrágja a helyzetet, és azon töpreng, hol ronthatta el. A rágódás pedig megakadályozza abban, hogy továbblépjen a történteken.