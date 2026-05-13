Újabb embert ítéltek el Matthew Perry halála ügyében - két évet kapott a drogfüggőségi tanácsadó

Két év börtönbüntetésre ítéltek egy férfit, akit összefüggésbe hoztak a Jóbarátok sztárjának, Matthew Perrynek a túladagolásos halálával. A színészt 2023 októberében holtan találták dél-kaliforniai hátsó udvari jakuzzijában. Halálát a ketamin akut hatásai okozták.

2 évre ítélték Matthew Perry drogfüggőségi tanácsadóját

Erik Fleming, a Perry halála után vád alá helyezett öt személy egyike, egy Los Angeles-i nőtől szerezte be a sebészeti altatáshoz használt ketamint, akit a "Ketamin királynőnek" nevezett, és azt a színésznek szállította. Az 56 éves drogtanácsadó 2024 augusztusában bűnösnek vallotta magát ketamin terjesztésére irányuló összeesküvésben. Ekkor egy szövetségi bíró Fleminget három év felügyelt szabadlábra helyezés és 200 dolláros pénzbírság megfizetésére is ítélte.

Most az ügyészek két és fél év börtönbüntetést kértek Flemingre, míg védőcsapata enyhébb, három hónap börtönbüntetést és kilenc hónap bentlakásos drogkezelő intézményben töltött időt kért. A vádlott szerdán a bíróságon Sherilyn Peace Garnett bírónak elmondta: „Ez egy igazi rémálom, amiből nem tudok felébredni. Kísértenek a hibáim, amiket elkövettem.”

A bírósági megjelenése előtt benyújtott dokumentumban Fleming ügyvédei azt állították, hogy „óriási erőfeszítéseket tett, hogy jóvátegye bűnös cselekedetét”.

Életem legnagyobb hibáját követtem el, és mélységesen sajnálom a fájdalmat, amit okoztam

– írta a vádlott áprilisban, az ítélethirdetés előtt a bírónak írt levelében. Hozzátette, hogy gyász és szégyen öntötte el, amikor megtudta, hogy Perry meghalt – mondván, azért szerzett ketamint a színésznek, mert pénzt akart, és azt hitte, szívességet tesz egy barátjának. Elnézést kért „megbocsáthatatlan viselkedéséért”, és azt írta, hogy teljes felelősséget vállal bűncselekményeiért.

Remélem, az ítéletem némi igazságosságot és békét hoz mindenkinek, aki szerette Mattet

– írta Fleming.

Fleming egyike annak az öt embernek – köztük orvosoknak és a színész asszisztensének –, akik az amerikai tisztviselők szerint ketamint szállítottak Perrynek, és haszonszerzés céljából kihasználták drogfüggőségét, ami túladagolásos halálához vezetett. A drogfüggőségi tanácsadó a negyedik, akit elítéltek az évekig tartó jogi ügyben. Mindegyikük bűnösnek vallotta magát a szövetségi ügyben.