Vigyázz velük! Ez a három csillagjegy szinte biztosan kihasznál!

Vannak emberek, akik előszeretettel használnak ki másokat. Talán a csillagjegyüknek is köszönhető mindez? Könnyen lehet!
Horoszkópunk nem csak az életutunkat határozza meg, azt, hogy mely időszak kedvez számunkra, és mely gördít akadályokat elénk, de bizony azt is, milyen jellemek vagyunk, miként viszonyulunk másokhoz. Most azokról lesz szó, akik bizony időnként kihasználják a barátaikat, ismerőseiket, vagy úgy nagy általánosságban mindenkit, ha úgy adódik az alkalom. Nem rosszak ők, egyszerűen csak a saját boldogulásukat időnként (akarva-akaratlan) előtérbe helyezik. De hogy kik is ők? Eláruljuk!
Skorpió
E jegy kifejezetten eltökélt: ha valamit el akar érni, azt el fogja érni, és céljai érdekében bizony kész másokat is manipulálni, irányítani, kihasználni, kiváltképp, ha bosszúról van szó: ekkor ugyanis e jegy szülöttei nem ismernek kegyelmet. Ráadásul ha lebuknak, akkor sem egyértelműen ismerik be, hogy hibáztak, sokkal inkább kétségeket ébresztenek, míg a másik fél már a saját igazában is elkezd kétkedni, és a végén maga is elhiszi, hogy nem is úgy voltak a dolgok, ahogy...
Ikrek
E kétarcú jegy arról ismert, hogy képes mindenkivel megtalálni a közös hangot, épp ezért a kommunikáció nagymestere. Ez azonban azt is jelenti, hogy a jegy szülöttei úgy irányítanak bármilyen beszélgetést, ahogy csak akarnak, és oda lyukadnak ki, ahová az őket szolgálja. Ráadásul épp ezen képességüknek hála a felelősségre vonást is képesek szinte mindig elkerülni.
Mérleg
Azt hihetnénk, a harmóniára és békére törekvő Mérleg nem él olyan eszközökkel, mint mások kihasználása és irányítása, azonban ez igen távol áll az igazságtól. Valójában ugyanis gyakran épp az egyensúly megőrzése és a konfliktusok elkerülése végett hazudnak vagy terelgetik úgy az eseményeket, embereket, hogy az nekik a legmegfelelőbb legyen.
