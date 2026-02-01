Vigyázz velük! Ez a három csillagjegy szinte biztosan kihasznál!

Vannak emberek, akik előszeretettel használnak ki másokat. Talán a csillagjegyüknek is köszönhető mindez? Könnyen lehet!

Sarah Michelle Gellar karaktere a Kegyetlen Játékok című filmben tipikusan ilyen manipulatív figura - talán épp a csillagjegye miatt Fotó: Photo12 via AFP

Horoszkópunk nem csak az életutunkat határozza meg, azt, hogy mely időszak kedvez számunkra, és mely gördít akadályokat elénk, de bizony azt is, milyen jellemek vagyunk, miként viszonyulunk másokhoz. Most azokról lesz szó, akik bizony időnként kihasználják a barátaikat, ismerőseiket, vagy úgy nagy általánosságban mindenkit, ha úgy adódik az alkalom. Nem rosszak ők, egyszerűen csak a saját boldogulásukat időnként (akarva-akaratlan) előtérbe helyezik. De hogy kik is ők? Eláruljuk!

Csillagjegyek, akik kihasználnak

Skorpió

E jegy kifejezetten eltökélt: ha valamit el akar érni, azt el fogja érni, és céljai érdekében bizony kész másokat is manipulálni, irányítani, kihasználni, kiváltképp, ha bosszúról van szó: ekkor ugyanis e jegy szülöttei nem ismernek kegyelmet. Ráadásul ha lebuknak, akkor sem egyértelműen ismerik be, hogy hibáztak, sokkal inkább kétségeket ébresztenek, míg a másik fél már a saját igazában is elkezd kétkedni, és a végén maga is elhiszi, hogy nem is úgy voltak a dolgok, ahogy...