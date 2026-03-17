A kimondott szó ereje: ezért vigyázz, mit ejtesz ki a szádon

A kimondott szó ereje már az ősi kultúrákban ismert volt. A sámánok varázsigéket mormoltak, az imákat a papok hangosan kántálták. A manifesztációs elméletek szerint azonban a szavak csak akkor hatnak igazán, ha valamilyen mély érzelem is társul hozzájuk: legyen az vágy, szeretet, hit – vagy éppen harag és rosszakarat.

Sokan nincsenek tisztában azzal, mekkora valójában a kimondott szó ereje, pedig ha erős érzelem van mögötte, akkor manifesztációs hatalommal bír. Fotó: New Africa / shutterstock

A kimondott szó ereje: a szó mint teremtő energia

Az első lépés a gondolat, a kimondott szó pedig az a pont, amikor a gondolat kilép a külvilágba, és „testet” ölt. Amikor valamit hangosan kimondunk – különösen, ha többször ismételjük –, azzal felerősítjük a mondat mögött álló gondolat energiáját. A pszichológia ezt részben az önbeteljesítő jóslat jelenségével magyarázza: az ismételt mondatok hatással vannak a gondolkodásunkra és a viselkedésünkre – ezek a verbális megerősítések egyfajta „szoftverként” beépülnek az agyunkba.

Áldás, átok és ima – a kimondott szó ereje a hagyományokban

A tudományos kutatások azt igazolják, hogy az emberek sokszor nem is a szavak tartalmára reagálnak, hanem a hangok tónusára és érzelmi töltetére. Ugyanígy az univerzum leginkább azokra a mondatokra reflektál, amelyek mögött valós érzelmi tartalom áll.

A történelem során számos kultúra hitt abban, hogy a szavaknak különleges hatalma van. Az áldások például olyan jókívánságok, amelyeket erős szeretettel és hittel mondanak ki. Az imák szintén ihletetten hangzanak el: nagy reményekkel, bizalommal vagy hálával.

Ugyanez a mechanizmus jelenik meg az átkoknál is. Ha súlyos sértettség, érzelmi fájdalom vagy harag munkálkodik a kimondott szavaink mögött – és ha ezeket a kijelentéseket többször is megismételjük –, tudtunkon kívül is „átkot” szórhatunk valakire. Ezt nevezik az okkult tanok szerint profán rontásnak.

A negatív megerősítések veszélye

Sokan észre sem veszik, milyen gyakran ejtenek ki a szájukon negatív állításokat:

„Velem mindig valami baj történik.”

„Nekem sosem sikerül semmi.”

„Úgysem lesz jobb, ez a sorsom.”

Ha ezeket a mondatokat erős érzelmi töltettel – például dühvel, csalódottsággal vagy félelemmel – mondjuk ki, azzal még jobban megerősítjük az adott gondolati mintát. Ezért is fontos, hogy próbáljunk tudatosabban odafigyelni a gondolatainkra, és bölcsen bánni a szavakkal. Ne ismételjünk folyamatosan negatív rezgésszintű állításokat, beidegződéseket.