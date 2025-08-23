Ez a 3 csillagjegy a legjobb abban, hogy féltékennyé tegye az exét

Sokak számára a féltékennyé tétel legfőbb eszköze a közösségi média. Izzó tükrös szelfik edzés után, nyaralós fotók lenyűgöző helyszínekről, vagy videók egy bulis estéről a barátokkal – ezek a jegyek imádják megmutatni, milyen fantasztikus életet élnek, csak hogy az exük pontosan tudja, mekkorát hibázott. Különösen 3 csillagjegy űzi ezt mesterien, lássuk is, kik ők!

Fotó: New Africa / Shutterstock

Oroszlán

Egy Oroszlán soha nem hagyja, hogy egy ex nyugalmat találjon – különösen egy zűrös szakítás után. Ez a tűzjegy rendszeresen használja a közösségi médiát, hogy fotókat posztoljon, és megmutassa, mije van. Itt nem fogsz látni hanyag szelfiket vagy laza képdömpingeket.

Ha egy Oroszlán féltékennyé akarja tenni az exét, kizárólag olyan fotókat tölt fel, amelyeken 10/10-esnek néz ki. Ez gyakran be is válik, és csak még jobban ösztönzi őket. Egy Oroszlán akár egy teljes nyaralást is lefoglal, kifejezetten az exére gondolva. Beszéltek valaha arról, hogy elutaznak Hawaiira? Már repül is Oahura, csak hogy pár képet készítsen.

Hogy felkeltse az ex kíváncsiságát, az Oroszlán erős baráti körére is támaszkodik. Megmutatja, mennyire szeretik őt: bulikat rendez, csoportos szelfiket készít, és csodás csajos kirándulásokon vesz részt. A célja? Bebizonyítani, hogy nincs egyedül, és mindig jól érzi magát.

Mérleg

A Mérlegek igazi profik abban, hogyan tegyék féltékennyé az exüket. Amint véget ér egy kapcsolat, máris elkezdenek ötletelni, hogyan furakodjanak vissza az exük gondolataiba. Mint levegő jegy, ezt gyakran a közösségi médián keresztül intézik. Egy Mérleg aranyos szelfiket posztol a „Közeli ismerősök” listájára, majd hátradől, és várja az üzenetet.

Ez a Vénusz uralta jegy gyakran egy új szerelem irányába mozdul el, hogy megpendítse az ex szívének húrjait. (Tipp: ez azért van, mert sokszor még mindig szeretnének kibékülni.) Hogy még féltékenyebbé tegyék, akár azt is sejtethetik, hogy randin vannak – még ha nem is –, vagy felveszik az ex kedvenc ruháját egy közös barát bulijára, csak a flört kedvéért.

Ahol a Mérleg igazán tarol, az az új kapcsolat bejelentése. Ahelyett, hogy egy csendes, visszafogott bejelentást választanának, hangos, nyilvános bulit csapnak, mintha a világnak akarnák kihirdetni a szerelmüket. Még ha érzelmileg már túl is léptek, egy Mérlegnek mindig van ideje és energiája az ilyen kis játszmákra.

Skorpió

A Skorpió elméje ravasz, így tökéletesen személyre szabja, hogyan tegye féltékennyé az exét. Intuitív vízjegyként – aki ráadásul teljes szívvel elköteleződik egy kapcsolatban – pontosan tudja, mi az, ami hat az egykori szerelmére, és mi az, ami igazán bosszantja.