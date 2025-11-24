Főszerepben az ősi késztetések – Mindannyiunkban ott élnek a vadállatias ösztönök

A modern életben az ember kettős természetet hordoz, hiszen egyfelől megvannak benne az ősidőkből hozott vadállatias ösztönök és tulajdonságok, a harag és düh érzése, az agresszív és ösztönszerű viselkedés, a szabadság- és kontrollvágy, másfelől civilizált keretben éli a mindennapjait, melyek éppen az ellenkező magatartást követelik meg. Annak, hogy mindez hogy fér meg bennünk, illetve milyen módon lehet teret engedni a késztetéseknek, a Fanny magazin járt utána.

A vadállatias ösztönök elnyomása további problémákat teremthet a mindennapokban.

Állati ösztönök embereknél: Miért szorítjuk háttérbe őket a modern világban?

A fejlett világ a társadalmi elvárásokra és szabályokra épül, a legtöbben ezek szerint éljük az életünket. Mindez biztonságot ad, ugyanakkor arra ösztökél, hogy elnyomjunk magunkban bizonyos evolúciós késztetéseket, melyek nem robbanhatnak ki belőlünk indokolatlanul az íróasztal mögött ülve, a boltban sorban állva, a baráti találkozók alkalmával, vagy éppen a tömegközlekedés során. Legalábbis jobb, ha a problémás érzések és erőteljes, esetleg elfojtott energiák nem ezeken a színtereken törnek utat maguknak.

– A legmélyebben lakozó állatias ösztönöket és késztetéseket évezredekkel ezelőtt még spontán megélhettük, a feszültség így nem gyülemlett fel, napjainkban azonban a civilizált létforma gátolja ezt a fajta szabadságot. A társadalmi elvárások és szabályok meghatározzák az életvitelünket, ennek árnyoldalaként azonban kénytelenek vagyunk elnyomni magunkban bizonyos hajtóerőket. Azt pedig, hogy kiengedjük-e őket, és ha igen, milyen formában, még erősebben determinálja az a szubkultúra, amelyben élünk – magyarázza Sarkadi Bálint klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta. – Hiszen míg egy ősközösségben az emberek akár fizikai tettekkel is kimutathatták a másik felé a nem tetszésüket, addig ma már ez teljesen elképzelhetetlen, sőt, komoly következményekkel jár.

A társadalom és a vadállatias ösztönök elnyomása

Nem titok, hogy egész generációk nőttek fel olyan szigorú keretek között, melyekben nemhogy a vadállatias ösztönöket, de a negatívnak tekintett érzéseket is meg kellett fékezni.

– Tipikusan a merev családi modellekben érhető tetten az a fajta hozzáállás, amelyben a gyerekeknek és felnőtteknek sincs megengedve, hogy a belső nehéz érzéseket, a feszültségeket, dühöt, haragot és agressziót kifejezzék. Sok helyen például azt tanították és tanítják ma is a kicsiknek, hogy ezeket jobb elnyomni, nem beszélni róluk, se utat engedni nekik – emeli ki a szakpszichológus. – Szerencsére egyre inkább afelé halad a világ, és az újabb nemzedékek is arra nevelik, illetve azt a mintát adják át a csöppségeknek, hogy megélhetik a vágyaikat, a jó és nehéz érzéseket, miközben elsajátíthatják, hogyan lehet mindezt kontrolláltan megtenni, anélkül hogy másokat bántanának.