Vérfarkas szindróma – Az abnormális szőrnövekedés betegsége

A farkasember szindróma vagy hivatalos nevén Ambras szindróma legfőbb ismérve, hogy a testet rendellenes mennyiségű szőrzet borítja – néha ott is, ahol egyébként soha nem nőne. A történelem során az ilyen embereket gyakran szörnyetegként mutogatták a vásári mutatványokban, miközben ők egy genetikai rendellenesség áldozatai voltak – írja a Fanny magazin.

Farkasember szindróma: A szőrnövekedés olyan helyeken is megjelenik, ahol nem is gondolnánk

Fotó: Elen Tkacheva / Shutterstock

Farkasember szindróma: Amikor a szőrnövekedés túllépi a határokat

A modern orvostudomány ma már sokkal többet tud a háttérben álló okokról és lehetséges kezelésekről, mint korábban, amikor még szörnyszülöttként tekintettek a farkasember szindrómára. Miközben a múltban mítoszokat és félelmet keltett, ma már egyre inkább az empátia, a megértés és a tudomány tárgyává válik. A hipertrichózis a szőrnövekedés kórosan fokozott formája, amikor a testszőrzet mennyisége és eloszlása túlmutat a normál tartományon. Két fő típusa ismert: veleszületett, azaz genetikai eredetű és szerzett hipertrichózis. A veleszületett forma már csecsemőkorban jelentkezik, gyakran az egész testet beborítva – az arcot, a karokat, a hátat és a füleket is –, és egész életen át megmarad. A szerzett forma ezzel szemben később alakul ki, valamilyen külső hatás, például gyógyszer, hormonális zavar vagy anyagcsere-betegség következtében. A hipertrichózis nem összetévesztendő a hirsutizmussal, amely kifejezetten a nőknél jelentkező, férfias mintázatú szőrnövekedést jelenti, mint például bajusz vagy szakáll megjelenését. A veleszületett farkasember szindrómát nem hormonzavar okozza, hanem a szőrtüszők aktivitásának és számának rendellenes növekedése váltja ki. A tüszők egyszerűen túl aktívak, és nem tartják be a test természetes szőreloszlásának szabályait.

Hipertrichózis tünetei: Mire kell figyelni?

A farkasember szindróma vagy más néven vérfarkas szindróma tünetei látványosak és gyakran ijesztőek lehetnek. A testszerte, sőt az arcon is megjelenő sűrű, hosszú, sötét szőrzet a legfőbb jel. Egyes esetekben a szőrnövekedés csupán lokálisan jelentkezik – például csak a végtagokon vagy a háton –, míg máskor teljes testet érintő forma figyelhető meg. A haj, szemöldök és szempilla is túlságosan dús lehet, sőt olykor a szemhéj, az orr és a homlok is szőrössé válhat. A fizikai tünetek mellett pszichés problémák is gyakoriak: az érintettek sokszor elszigetelődnek, önértékelési zavarokkal és depresszióval küzdenek. Gyermekkorban a társas kirekesztés, csúfolódás tovább súlyosbítja az állapot érzelmi vonatkozásait. Bár a farkasember szindróma önmagában nem életveszélyes, a mindennapi életet megnehezíti – nemcsak esztétikailag, hanem hőérzet, bőrirritáció és higiéniai szempontból is.