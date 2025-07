Telihold hatása: 6 hiedelem és mítosz a teliholdról

5. Átváltozások éjszakája

A farkasemberekről szóló mítoszok gyakran kötődnek a teliholdhoz, ez a szimbólum pedig a mese világán kívül a filmes és irodalmi műfajokban is régóta jelen van. Régi történetek szerint egyes emberek telihold idején vérfarkassá változnak, elveszítik emberi tudatukat, és vadállatként viselkednek. Ez a motívum főleg európai népmesékben és a modern horrorfilmekben vált népszerűvé. Valóságos alapja nincs, mégis erősen beépült a popkultúrába.

6. Telihold hatása a nőkre

A teliholdhoz sokak szemében erősen kapcsolódik a szerelem és a termékenység szimbolikája is. Egyes kultúrákban még ma is úgy tartják, hogy ezen az éjszakán könnyebb teherbe esni, a Hold fénye pedig képes felerősíteni a szerelmi vágyat. Ennek hátterében valószínűleg a mitológiai istennőként való megszemélyesítés áll, ezért is kapcsolódnak ősidők óta termékenységi rituálék és hiedelmek a hónap ezen napjához.

Hallottál már a telihold meditációról? Most kipróbálhatod, ha követed az alábbi videóban elhangzókat:

