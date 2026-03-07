Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Bikiniben mutatta meg magát Nagy Réka, észveszejtő a látvány

Nagy Réka
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 13:30
Ezeket a bikinis fotókat neked is látod kell!

Nagy Réka még a tengerparton sem feledkezett meg rajongóiról. Instagram posztjában megmutatta, hogy a modell teste még a nyaraláson is bomba.

Nagy Réka bikiniben pózolt
Fotó: Markovics Gábor

Csodaszép nő, gyönyörű táj és a tenger. Kell ennél több?

Ha nem láttad volna Nagy Réka újabb posztját, akkor ideje neked be bepótolni. Ez a kék bikini igazán kiemeli a modell alakját – nem mintha alapból nem lenne tökéletes.

A változatosság kedvéért még fekete-fehérben is megcsodálhatjuk őt

Ezek az Instagram képek kihagyhatatlanok!

 

 

