Bikiniben mutatta meg magát Nagy Réka, észveszejtő a látvány

Nagy Réka még a tengerparton sem feledkezett meg rajongóiról. Instagram posztjában megmutatta, hogy a modell teste még a nyaraláson is bomba.

Nagy Réka bikiniben pózolt

Fotó: Markovics Gábor

Csodaszép nő, gyönyörű táj és a tenger. Kell ennél több?

Nagy Réka bikiniben pózolt

Ha nem láttad volna Nagy Réka újabb posztját, akkor ideje neked be bepótolni. Ez a kék bikini igazán kiemeli a modell alakját – nem mintha alapból nem lenne tökéletes.

A változatosság kedvéért még fekete-fehérben is megcsodálhatjuk őt.

Ezek az Instagram képek kihagyhatatlanok!