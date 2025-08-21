UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Óriási retró kvíz: ha emlékszel, ki énekelte ezeket a slágereket, te vagy a 2000-es évek koronázatlan királya

teszt
Retró Kvízkvíz
Vajon mennyire vagy otthon a 2000-es évek legnagyobb slágereiben, amelyek még a mai napig is felcsendülnek a rádióban és a bulizóhelyeken? Retró kvízünkből most kiderül, mennyire ismered a régi idők legmenőbb zenéit, amikre egy egész világ tombolt.
Retró kvíz azoknak, akik egy játékos teszt segítségével próbára tennék tudásukat és nosztalgiáznának kicsit. Ebből ugyanis kiderül, mennyire vagy tisztában az ikonikus előadókkal vagy bandákkal és leghíresebb slágereikkel.

Retró kvízünkből kiderül, mennyire ismered a korszak zenéit.
Retró kvíz – profi leszel, ha te is ezekre buliztál vagy folyamatosan hallgattad őket

A 2000-es évek tele volt energiával és felejthetetlen dallamokkal. Ha szeretnél egy pillanatra visszarepülni az időben és úgy érzed, hogy a retró zenék szakértője vagy, akkor ez a kvíz neked szól! Teszteld a tudásod és fedd fel, mennyire vagy otthon a 2000-es évek legnagyobb slágereiben. Készülj fel, mert most visszarepítünk egy olyan korszakba, amikor a zenei színtér rendkívül sokszínű volt, hiszen Britney Spears, Jay-Z vagy a Coldplay uralta a slágerlistákat. 

KVÍZ

Melyik banda énekelte az „American Idiot” című dalt?


Az alábbi lejátszási lista visszarepít kicsit a 2000-es évekbe:

