Óriási retró kvíz: ha emlékszel, ki énekelte ezeket a slágereket, te vagy a 2000-es évek koronázatlan királya

Retró kvíz azoknak, akik egy játékos teszt segítségével próbára tennék tudásukat és nosztalgiáznának kicsit. Ebből ugyanis kiderül, mennyire vagy tisztában az ikonikus előadókkal vagy bandákkal és leghíresebb slágereikkel.

Retró kvízünkből kiderül, mennyire ismered a korszak zenéit.

youtube - christina aguilera

Fotó: @Youtube

Retró kvíz – profi leszel, ha te is ezekre buliztál vagy folyamatosan hallgattad őket

A 2000-es évek tele volt energiával és felejthetetlen dallamokkal. Ha szeretnél egy pillanatra visszarepülni az időben és úgy érzed, hogy a retró zenék szakértője vagy, akkor ez a kvíz neked szól! Teszteld a tudásod és fedd fel, mennyire vagy otthon a 2000-es évek legnagyobb slágereiben. Készülj fel, mert most visszarepítünk egy olyan korszakba, amikor a zenei színtér rendkívül sokszínű volt, hiszen Britney Spears, Jay-Z vagy a Coldplay uralta a slágerlistákat.