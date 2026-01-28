Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Nagy retró kvíz – Kazettás magnó és poszterek: felismered a 90-es évek fiúbandáinak ikonikus slágereit?

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 09:15
Fülig szerelmes voltál a Backstreet Boys tagjaiba, és kívülről fújtad a Take That slágereit? Nick Carter 46. születésnapja alkalmából most egy igazán nosztalgikus retró kvízzel készültünk, amiből kiderül, hogy milyen a memóriád!
Ha meghallod az Everybody vagy az I Want It That Way című számot, azonnal tudod, kik énekelték, és már dúdolod is kívülről a szöveget? Még a klip is megjelenik előtted? Akkor ez a retró kvíz a neveden szólít, amiből pillanatok alatt kiderül, hogy mekkora rajongó voltál!

Ezúttal egy igazán nosztalgikus retró kvízzel készültünk neked!
  • A 90-es években sok fiúbanda alakult, néhányuk pedig hatalmas népszerűségre tett szert.
  • A mai napig játsszák a rádióban és a bulizóhelyeken a formációk legismertebb slágereit.
  • Ebből a retró kvízből kiderül, hogy mekkora rajongó voltál annak idején.

Nosztalgikus retró kvíz: mennyire emlékszel a 90-es évek fiúbandáinak slágereire?

A 90-es években a kedvenc fiúbandáink poszterei tarkították a falakat, kazettáról hallgattuk a legnagyobb slágereket, és pontosan tudtuk, hogy melyik volt az a dal, amivel egy együttes a szívünkbe lopta magát. A Backstreet Boys, a Take That vagy az ’N Sync (NSYNC) fülbemászó dallamai az egész világot meghódították, miközben nők milliói hevertek az énekesek lábai előtt.  

Azóta azonban már több évtized is eltelt, a bandák többsége feloszlott, de dalaik még a mai napig bennünk élnek. Vajon tudod, hogy melyik formációhoz köthetőek a legismertebb slágerek? Derítsd ki ezzel a nosztalgikus retró kvízzel, hogy mennyire emlékszel!

Melyik fiúbanda énekelte az Everybody (Backstreet’s Back) című számot?

Az alábbi videóban a Backstreet Boys egyik legnépszerűbb számát, az Everybodyt hallgathatod meg:

Ezek a retró kvízek is érdekelhetnek: 

 

