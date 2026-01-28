Nagy retró kvíz – Kazettás magnó és poszterek: felismered a 90-es évek fiúbandáinak ikonikus slágereit?

Ha meghallod az Everybody vagy az I Want It That Way című számot, azonnal tudod, kik énekelték, és már dúdolod is kívülről a szöveget? Még a klip is megjelenik előtted? Akkor ez a retró kvíz a neveden szólít, amiből pillanatok alatt kiderül, hogy mekkora rajongó voltál!

Ezúttal egy igazán nosztalgikus retró kvízzel készültünk neked!

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

A 90-es években sok fiúbanda alakult, néhányuk pedig hatalmas népszerűségre tett szert.

A mai napig játsszák a rádióban és a bulizóhelyeken a formációk legismertebb slágereit.

Ebből a retró kvízből kiderül, hogy mekkora rajongó voltál annak idején.

Nosztalgikus retró kvíz: mennyire emlékszel a 90-es évek fiúbandáinak slágereire?

A 90-es években a kedvenc fiúbandáink poszterei tarkították a falakat, kazettáról hallgattuk a legnagyobb slágereket, és pontosan tudtuk, hogy melyik volt az a dal, amivel egy együttes a szívünkbe lopta magát. A Backstreet Boys, a Take That vagy az ’N Sync (NSYNC) fülbemászó dallamai az egész világot meghódították, miközben nők milliói hevertek az énekesek lábai előtt.

Azóta azonban már több évtized is eltelt, a bandák többsége feloszlott, de dalaik még a mai napig bennünk élnek. Vajon tudod, hogy melyik formációhoz köthetőek a legismertebb slágerek? Derítsd ki ezzel a nosztalgikus retró kvízzel, hogy mennyire emlékszel!