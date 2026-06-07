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Hosszú haj, trapéznadrág és rockzene: szórakoztató retró kvíz a 70-es évek lázadó fiataljainak

Hosszú haj, trapéznadrág és rockzene: szórakoztató retró kvíz a 70-es évek lázadó fiataljainak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors nosztalgia
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 08:05
szórakozásretro kvízek70-es évek
Legendás filmek, fülbemászó slágerek, extravagáns szettekben tündöklő diszkó királynők és szívdöglesztő rocksztárok, akik gyökerestül formálták át a popkultúrát. Ha emlékszel még a 70-es évek varázslatos pillanataira és meghatározó alakjaira, tedd próbára magad szórakoztató retró kvízünkben! Készen állsz, hogy teszteld a tudásodat?
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

A hetvenes évek fiataljai trapéznadrágban, bakelitlemezeket hallgatva és az ikonikus diszkógömbök fényei alatt élték meg a korszak legemlékezetesebb pillanatait. A hippik, rockerek és a diszkókorszak rajongói egy teljesen új világot teremtettek, amelynek zenéi és filmjei máig legendásak. Te mennyire ismered az 1970-es éveket? Ha szereted a nosztalgikus kihívásokat, teszteld tudásodat legújabb retró kvízünkben!

Beatles lemezborító a retró kvízben.
Nagy retró kvíz: te mennyit tudsz a '70-es évek ikonikus alakjairól?
Fotó: PHLD Luca / shutterstock
  • Hosszú haj, trapéznadrág és óriási szabadságvágy jellemezte a hetvenes évek különleges korszakát.
  • Idézd fel velünk az ikonikus előadókat, együtteseket és az örökzöld slágereket!
  • Teszteld, mennyire ismered a 70-es évek felejthetetlen alakjait és történelmi pillanatait!

Retró kvíz: mennyire ismered a '70-es éveket?

A mai kor gyermekei talán fel sem fogják a korszak varázsát, amikor még nem volt okostelefon, internet és közösségi média, mégis mindig megtaláltuk egymást a téren. Nem szelfikben és posztokban őriztük a legszebb emlékeinket, hanem történetekben és felejthetetlen pillanatokban. Más világ volt, de talán pont ezért emlékszünk rá ma is mosolyogva. Ekkor hódította meg a világot az ABBA, Freddie Mercury, megszülettek az első Star Wars-filmek, érzéki pillantásokkal csábítottak a kor gyönyörű topmodelljei, és közben John Travolta egy egész generációt csábított a táncparkettre. A korszak legendás előadói, színészei és történelmi eseményei máig meghatározó részei a kultúránknak.

Vajon te is emlékszel még a hetvenes évek legnagyobb ikonjaira és emlékezetes pillanataira? Teszteld tudásodat retró kvízünkkel!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Melyik legendás együttes jelentette meg 1973-ban a „The Dark Side of the Moon” című albumot?

Ha tetszett ez a szórakoztató retró kvíz, nézd meg az alábbi videót is:

Ezeket a retró kvízeket kitöltötted már?

 

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