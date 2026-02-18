Ma 72 éves John Travolta: idézd fel a legjobb filmjeit kvízünkkel

Te is annyira imádod John Travoltát, mint mi? Akkor jó helyen jársz, ez a kvíz neked íródott. Tedd próbára a tudásod: válaszolj nyolc kérdésre és derítsd ki, mennyire ismered a színész karrierjét, aki ma ünnepli a 72. születésnapját!
Mielőtt belevágnánk a filmes kvízbe, hoztunk 5 érdekességet a sármos színészről.
1. John Travolta már hatévesen táncolt, 16 évesen pedig otthagyta az iskolát, hogy a színészetre koncentráljon. A merész döntés bejött: néhány éven belül generációja egyik legnagyobb sztárja lett.
2. A pályája elején a kultikus horrorban, a Carrie-ben tűnt fel. A híres iskolai báljelenet egyik kegyetlen diákját alakította.
3. 1985-ben a Fehér Ház egyik elegáns estjén 15 percen át táncolt Diana hercegnővel. A jelenet bejárta a világsajtót, és igazi popkulturális pillanattá vált.
4. A Szombat esti láz főszerepe nemcsak világhírűvé tette, hanem divatot is teremtett: a fehér öltöny, a speciális táncmozdulatok és a diszkóláz örökre összeforrt a nevével.
5. Karrierje a kilencvenes években új lendületet kapott a Ponyvaregény című filmben alakított karakterének, Vincent Vegának köszönhetően. A szerep Oscar-jelölést hozott számára, és ismét a legnagyobbak közé emelte.
Most, hogy túl vagyunk a bemelegítésen, következzen a John Travolta-kvíz:
Idézd fel a Grease leghíresebb slágerét John Travoltával:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.