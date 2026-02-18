Ma 72 éves John Travolta: idézd fel a legjobb filmjeit kvízünkkel

John Travolta február 18-án ünnepli 72. születésnapját.

február 18-án ünnepli 72. születésnapját. A munkásságáról készített kvízt csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul kitölteni.

A kvíz előtt megosztunk öt érdekességet, amit valószínűleg te sem tudsz Travoltáról.

Te is annyira imádod John Travoltát, mint mi? Akkor jó helyen jársz, ez a kvíz neked íródott. Tedd próbára a tudásod: válaszolj nyolc kérdésre és derítsd ki, mennyire ismered a színész karrierjét, aki ma ünnepli a 72. születésnapját!

Ma 72 éves John Travolta. Kvízünkben tesztelheted, hogy mennyit tudsz a filmjeiről.

Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP

Filmes kvíz John Travolta 72. születésnapja alkalmából – vajon neked sikerül hibátlanul?

Mielőtt belevágnánk a filmes kvízbe, hoztunk 5 érdekességet a sármos színészről.

1. John Travolta már hatévesen táncolt, 16 évesen pedig otthagyta az iskolát, hogy a színészetre koncentráljon. A merész döntés bejött: néhány éven belül generációja egyik legnagyobb sztárja lett.

2. A pályája elején a kultikus horrorban, a Carrie-ben tűnt fel. A híres iskolai báljelenet egyik kegyetlen diákját alakította.

3. 1985-ben a Fehér Ház egyik elegáns estjén 15 percen át táncolt Diana hercegnővel. A jelenet bejárta a világsajtót, és igazi popkulturális pillanattá vált.

4. A Szombat esti láz főszerepe nemcsak világhírűvé tette, hanem divatot is teremtett: a fehér öltöny, a speciális táncmozdulatok és a diszkóláz örökre összeforrt a nevével.

5. Karrierje a kilencvenes években új lendületet kapott a Ponyvaregény című filmben alakított karakterének, Vincent Vegának köszönhetően. A szerep Oscar-jelölést hozott számára, és ismét a legnagyobbak közé emelte.

Most, hogy túl vagyunk a bemelegítésen, következzen a John Travolta-kvíz: