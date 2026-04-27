40 év után végre kiderült: ezt művelte Freddie Mercury a budapesti backstage-ben, mielőtt a színpadra lépett!

Negyven év telt el a vasfüggöny mögötti első igazi rockrobbanás óta, de a magyar szívekben még ma is ugyanúgy lüktet a Queen 1986-os budapesti koncertjének emléke. A Zene Háza legújabb időszaki kiállítása nem csupán egy emléktábla a múltnak, hanem egy időkapu, amelyen keresztül a látogatók közvetlen közelről szemlélhetik meg a huszadik század egyik legmeghatározóbb zenei zsenijének privát pillanatait. Az esemény különleges aktualitását a kettős évforduló adja, hiszen Freddie Mercury idén lenne nyolcvanéves, a magyarországi stadionkoncert pedig éppen négy évtizede írt történelmet a Népstadionban.

A Freddie Mercury kiállítás több, mint kulturális csemege

Janicsák István Freddie Mercuryról mesélt

A kiállítás megnyitóján a Z'Zi Labor frontembere, Janicsák István is felidézte azt a mámoros estét, amikor zenekarával 70 000 ember előtt melegítették be a közönséget a világsztárok érkezése előtt. Az énekes máig őrzi azt a backstage passzt, amely akkoriban a kiváltságosok közé emelte:

Életem egyik legnagyobb csodája volt. Mi akkor a zenekarban többen is voltunk már rajongók, de azt mondtuk, hogy élőben soha nem fogunk vele találkozni

– emlékezett vissza Janicsák.

Janicsák István a BBC bakijáról is szót ejtett

Tévedett a BBC: Balalajkának nézték a tangóharmónikát

Az énekes elárulta, hogy az asszonykórussal való találkozáskor a Queen tagjai teljesen el voltak ájulva a magyar népviselettől. Bár a BBC elkövetett egy nagy baklövést: „A BBC úgy konferálta, hogy jöttek a magyarok balalajkával, hát nem, hát az csak tangóharmonika volt”– idézte fel nevetve az énekes. Janicsák még azt is láthatta, ahogy Mercury az öltöztetősátorban gyakorolja ikonikus mozdulatait a fellépés előtt: „Ott tanultuk meg, hogyan kell egy koncertet végigcsinálni, és ott tanultunk meg egy kicsit nyugati módon gondolkodni a zenéről”.

Ikonikus ruhadarabok is helyet kaptak

Freddie személyes asszisztense kísér végig minket a tárlaton

A kilenc tematikus térből álló kiállítás olyan kincseket vonultat fel, amelyeket eddig csak a képernyőkön láthattunk. Megtekinthető a budapesti koncerten viselt legendás sárga dzseki és cipő, de ott van a Live Aid segélykoncerten hordott trikó és a Bohemian Rhapsody klipjéből ismert köntös is. A látogatók bekukkanthatnak a sztár hétköznapjaiba is: látható a kedvenc Scrabble játéka, a Garden Lodge-ból származó bútorai, sőt, még az eredeti, kézzel írt dalszövegei és saját rajzai is. A tárlat különleges technikai bravúrral teszi még intimebbé az élményt, ugyanis a látogatókat Peter Freestone, Freddie egykori személyi asszisztense kalauzolja végig. A mesterséges intelligencia segítségével Freestone a saját hangján, de magyar nyelven meséli el a kulisszatitkokat.