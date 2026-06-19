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Színes kockák a műveltségi kvízben.

Kvíz: csak a legműveltebbek tudják, milyen összeget rejtenek ezek a római számok – Te közéjük tartozol?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors tudáspróba
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 19. 13:30
műveltségi kvízekkvíz
Úgy gondolod, hogy elég jól ismered a római számokat? Ebből a műveltségi kvízből kiderül, elég-e a tudásod a trükkösebb számsorok kiolvasásához is! A 10. kérdésen szinte mindenki elhasal. Vajon neked menni fog?
Boncza Léda
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Készen állsz egy villámkihívásra? Most egy 10 kérdéses műveltségi kvízben teheted próbára tudásodat! Itt az ideje, hogy bizonyítsd, jól emlékszel még a római számok rendszerére.

Szemüveges nő a műveltségi kvízben.
Műveltségi kvíz: tudod, milyen összeget jelölnek ezek a római számok?
Fotó: ImageFlow /  Shutterstock 
  • Ma már szinte mindenhol az arab számrendszert alkalmazzuk.
  • Néhány helyen még találkozhatunk a római számokkal.
  • Ebben a kvízben letesztelheted, milyen jól ismered még az értékeiket.

Műveltségi kvíz: ki tudod olvasni a római számok értékét?

Létezik egy számrendszer az arabon kívül, amelyet bár nem használunk minden nap, több mint 2000 éve velünk van. A római számrendszer eredete egészen az ókori Rómába nyúlik vissza, de egyes kutatók szerint még az etruszkok számjelölései is hatással lehettek a kialakulására.

Tudtad?

Egyes vélemények szerint a római számok eredetileg az ujjakkal való számolásból erednek: I = 1 ujj, II = 2 ujj felmutatása stb.

Bár a XIV. századtól fokozatosan az arab számok vették át a helyüket, a római számok nem tűntek el teljesen. Ma is használjuk őket évszázadok, uralkodók, pápák, könyvfejezetek vagy épp óraszámlapok jelölésénél.

De vajon a bonyolultabb számsorokat is le tudod még olvasni? Ebben a műveltségi kvízben ennek járhatsz utána! A kérdésekben egy-egy római számot látsz majd. A feladatod az lesz, hogy kiválaszd, melyik arab szám rejlik mögötte! Készen állsz? Akkor irány a kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Milyen számot jelöl az XXIV?

Nem sikerült hibátlanul kitöltened? Nézd meg az alábbi videót egy gyorstalpalóért a római számokról:

Tedd próbára tudásodat még több műveltségi kvíz segítségével:

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu