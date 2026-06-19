Kvíz: csak a legműveltebbek tudják, milyen összeget rejtenek ezek a római számok – Te közéjük tartozol?

Készen állsz egy villámkihívásra? Most egy 10 kérdéses műveltségi kvízben teheted próbára tudásodat! Itt az ideje, hogy bizonyítsd, jól emlékszel még a római számok rendszerére.

Műveltségi kvíz: tudod, milyen összeget jelölnek ezek a római számok?

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Ma már szinte mindenhol az arab számrendszert alkalmazzuk.

Néhány helyen még találkozhatunk a római számokkal.

Ebben a kvízben letesztelheted, milyen jól ismered még az értékeiket.

Műveltségi kvíz: ki tudod olvasni a római számok értékét?

Létezik egy számrendszer az arabon kívül, amelyet bár nem használunk minden nap, több mint 2000 éve velünk van. A római számrendszer eredete egészen az ókori Rómába nyúlik vissza, de egyes kutatók szerint még az etruszkok számjelölései is hatással lehettek a kialakulására.

Tudtad? Egyes vélemények szerint a római számok eredetileg az ujjakkal való számolásból erednek: I = 1 ujj, II = 2 ujj felmutatása stb.

Bár a XIV. századtól fokozatosan az arab számok vették át a helyüket, a római számok nem tűntek el teljesen. Ma is használjuk őket évszázadok, uralkodók, pápák, könyvfejezetek vagy épp óraszámlapok jelölésénél.

De vajon a bonyolultabb számsorokat is le tudod még olvasni? Ebben a műveltségi kvízben ennek járhatsz utána! A kérdésekben egy-egy római számot látsz majd. A feladatod az lesz, hogy kiválaszd, melyik arab szám rejlik mögötte! Készen állsz? Akkor irány a kvíz!