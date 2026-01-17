Matek kvíz: most kiderül, hogy okosabb vagy mint egy ötödikes – Tedd próbára a tudásod

Itt az ideje, hogy felfrissítsd a matek tudásod. Ezzel a kvízzel most felidézheted a rég nem használt tételeket, formákat, és arra is kíváncsiak leszünk, vajon tudod-e folytatni a prímszám sorozatot.

Matek kvíz: most kiderül, hogy okosabb vagy-e mint egy ötödikes – Tedd próbára a tudásod!

Most kiderül, mennyire vagy otthon az ötödikes matek tananyagban.

A 7-es a legnépszerűbb szerencseszám.

A 0 az egyetlen szám, ami római számokkal nem írható le.

A 4-es szám Japánban, Kínában, Dél-Koreában és Tajvanon általában hiányzik az épületek emeleteinek számozása közül. Miért? Mert a mandari és kantoni nyelven a 4 és a halál kiejtése nagyon hasonlít egymásra. Hogy elkerüljék a balszerencsét, mellőzik a 4-es szám használatát.

A Pí, vagyis a 3,14 tükörképe a Pie, azaz a pite felirat angolul.

A 7-es szám talán a legnépszerűbb a szerencseszámok között. De nemcsak azért, mert Cristiano Ronaldo mezszáma, hanem mert a kultúrtörténetben is visszaköszön. Isten a hetedik napon megpihen, hét főbűnt ismerünk, és persze ott a hétpróba is.

