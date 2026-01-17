Matek kvíz: most kiderül, hogy okosabb vagy mint egy ötödikes – Tedd próbára a tudásod

Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 18:30
matematikakvíz
Rombusz, prímszám és tételek. Mennyire voltál jó matekból általánosban? Most hoztunk egy kvízt, amivel próbára teheted a tudásod. Kattints, és teszteld mennyi maradt meg a tanultakból!
Kelemen Dorina
Itt az ideje, hogy felfrissítsd a matek tudásod. Ezzel a kvízzel most felidézheted a rég nem használt tételeket, formákat, és arra is kíváncsiak leszünk, vajon tudod-e folytatni a prímszám sorozatot. 

Fotó: 123RF
  • Most kiderül, mennyire vagy otthon az ötödikes matek tananyagban.
  • Érdekességek a matematika világából.
  • 10 kvízkérdés, amivel próbára teheted a tudásod.
  • A 7-es a legnépszerűbb szerencseszám.

Matek kvíz: lássuk, okosabb vagy-e mint egy ötödikes

A nagy vizsga előtt jöjjön pár érdekesség, amit fogadjunk, hogy nem hallottál még:

  • A 0 az egyetlen szám, ami római számokkal nem írható le.
  • A 4-es szám Japánban, Kínában, Dél-Koreában és Tajvanon általában hiányzik az épületek emeleteinek számozása közül. Miért? Mert a mandari és kantoni nyelven a 4 és a halál kiejtése nagyon hasonlít egymásra. Hogy elkerüljék a balszerencsét, mellőzik a 4-es szám használatát.  
  • A , vagyis a 3,14 tükörképe a Pie, azaz a pite felirat angolul.
  • A 7-es szám talán a legnépszerűbb a szerencseszámok között. De nemcsak azért, mert Cristiano Ronaldo mezszáma, hanem mert a kultúrtörténetben is visszaköszön. Isten a hetedik napon megpihen, hét főbűnt ismerünk, és persze ott a hétpróba is.  

Most, hogy túl vagyunk a bemelegítésen, jöjjön a matek kvíz

Ha egy cipő most 7560 Ft-ba kerül, mennyibe került a 35%-os leárazás előtt?

További matematikai érdekességeket ismerhetsz meg az alábbi videóban:

 

Az alábbi matek kvízeinket se hagyd ki:

 

