Matek kvíz: most kiderül, hogy okosabb vagy mint egy ötödikes – Tedd próbára a tudásod

A 4-es szám Japánban, Kínában, Dél-Koreában és Tajvanon általában hiányzik az épületek emeleteinek számozása közül. Miért? Mert a mandari és kantoni nyelven a 4 és a halál kiejtése nagyon hasonlít egymásra. Hogy elkerüljék a balszerencsét, mellőzik a 4-es szám használatát.
A Pí, vagyis a 3,14 tükörképe a Pie, azaz a pite felirat angolul.
A 7-es szám talán a legnépszerűbb a szerencseszámok között. De nemcsak azért, mert Cristiano Ronaldo mezszáma, hanem mert a kultúrtörténetben is visszaköszön. Isten a hetedik napon megpihen, hét főbűnt ismerünk, és persze ott a hétpróba is.
Most, hogy túl vagyunk a bemelegítésen, jöjjön a matek kvíz!
Ha egy cipő most 7560 Ft-ba kerül, mennyibe került a 35%-os leárazás előtt?
