Kőkemény matek kvíz: csak a legintelligensebbek tudják hibátlanul kitölteni – Te képes vagy rá?

matematika
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 16:45
műveltségi kvízekkvíz
Jól ismered a római számokat? Bizonyítsd be, és tedd próbára a tudásod legújabb matek kvízünkkel! De vigyázz: ezek a számsorok még a legeszesebb embereken is kifognak!
Boncza Léda
Ma már nem sűrűn használjuk a római számrendszert, de még sok helyen találkozhatunk vele. Régi épületek falain, dátumokban és az uralkodók nevei előtt. Igazi történelmi relikviának számítanak, de éles logikát rejtenek. A te eszed elég gyorsan jár, hogy megfejts bonyolultabb számsorokat is? Teszteld tudásodat a matek kvízzel!

Római számok egy kőbe vésve a kvízben.
Matek kvíz: te tudod mekkora összeget jelölnek ezek a római számok? Akkor teszteld logikádat további számsorok megfejtésével!
Fotó: jsmir
  • A római számok eredete az ókorba nyúlik vissza.
  • Néhol még ma is találkozhatunk velük.
  • Kvízünkkel letesztelheted, milyen jól ismered a régi számrendszert.

Nagy matematikai kvíz: honnan erednek a római számok?

A római számok az ókori Róma világából indultak hódító útjukra egy egyszerű, de nagyszerű rendszer ötletével: néhány latin betű számértéket kapott, és kombinációjukkal bármilyen szám leírhatóvá vált.

A római számok azonban nemcsak számolásra szolgáltak; a reneszánsz idején divat volt, hogy a könyvek elejére olyan latin mondat került, amelynek római számként olvasható betűi kiadták a megjelenés évét is.

Hasonló feliratokat ma is látni például templomok kapui fölött. Ezeket nevezzük kronogrammáknak (tulajdonképpen kőbe vésett rejtvények, amelyek az adott épület építésének idejét árulják el).

A római számírás több mint másfél évezreden át volt használatban, míg a középkor végén fokozatosan átvette a helyét a hindu–arab számrendszer, amely már tartalmazta a nullát is.

Római számrendszer: te hányat tudsz megfejteni közülük?

Itt az idő, hogy leteszteld a tudásodat! A matek kvízben a római számokat kell a helyes értékkel párosítanod. Készen állsz? Akkor indulhat a matekozás!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 11
MCMXLVIII

Az alábbi videóra kattintva még többet tudhatsz meg a római számok történetéről és rendszeréről:

