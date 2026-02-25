Kőkemény matek kvíz: csak a legintelligensebbek tudják hibátlanul kitölteni – Te képes vagy rá?

Ma már nem sűrűn használjuk a római számrendszert, de még sok helyen találkozhatunk vele. Régi épületek falain, dátumokban és az uralkodók nevei előtt. Igazi történelmi relikviának számítanak, de éles logikát rejtenek. A te eszed elég gyorsan jár, hogy megfejts bonyolultabb számsorokat is? Teszteld tudásodat a matek kvízzel!
A római számok az ókori Róma világából indultak hódító útjukra egy egyszerű, de nagyszerű rendszer ötletével: néhány latin betű számértéket kapott, és kombinációjukkal bármilyen szám leírhatóvá vált.
A római számok azonban nemcsak számolásra szolgáltak; a reneszánsz idején divat volt, hogy a könyvek elejére olyan latin mondat került, amelynek római számként olvasható betűi kiadták a megjelenés évét is.
Hasonló feliratokat ma is látni például templomok kapui fölött. Ezeket nevezzük kronogrammáknak (tulajdonképpen kőbe vésett rejtvények, amelyek az adott épület építésének idejét árulják el).
A római számírás több mint másfél évezreden át volt használatban, míg a középkor végén fokozatosan átvette a helyét a hindu–arab számrendszer, amely már tartalmazta a nullát is.
Itt az idő, hogy leteszteld a tudásodat! A matek kvízben a római számokat kell a helyes értékkel párosítanod. Készen állsz? Akkor indulhat a matekozás!
Az alábbi videóra kattintva még többet tudhatsz meg a római számok történetéről és rendszeréről:
