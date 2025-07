Lehetetlen kvíz: 10 emberből mindössze 2 képes helyesen leolvasni ezeket a római számokat – te köztük vagy?

Nap mint nap találkozunk római számokkal – filmcímek, emléktáblák, könyvfejezetek, óraszámlapok – mégis sokan csak tippelgetnek, mit is jelentenek pontosan. Ez a 10 kérdéses kvíz garantáltan próbára teszi a tudásod: a számok közt akad egyszerű, de van olyan is, ami még a leggyakorlottabbakat is megizzasztja. Ha hibátlanul kitöltöd, joggal mondhatod, hogy római szám-szakértő vagy! Lássuk, hány kérdésre tudsz helyesen válaszolni!

Vágólapra másolva!

A római számok története az ókori Rómába nyúlik vissza, és bár a világ már rég áttért az arab számrendszerre, ezek az elegáns karakterek továbbra is velünk élnek – díszítik az órákat, könyveket. A probléma ott kezdődik, amikor a megszokott I, V, X helyett már több betű kombinációját látjuk: vajon mit jelent az, hogy MCMXCIX? Ez a kvíz nem csak szórakoztató, de egyben hasznos is, hiszen segít felfrissíteni ezt az elfeledett, mégis sokszor hasznos tudást. Kvíz: a római számírás az ókori Rómából származó alfabetikus számjelölési rendszer

Fotó: timsimages.uk / Shutterstock Római számok kvíz: teszteld, hányat tudsz hibátlanul megfejteni!

KVÍZ 1 / 10 Mit jelent az alábbi római szám: IX? 11 Helytelen válasz 9 Helyes válasz 6 Helytelen válasz

Ebből a videóból egy mini matekóra keretében felfrissítheted a római számokról eddig szerzett tudásod: Ezek is érdekelhetnek:

„