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Kvíz: csak az igazi retró-királyok tudják minden kérdésre a választ – Te hányat találsz el?

Kvíz: csak az igazi retró-királyok tudják minden kérdésre a választ – Te hányat találsz el?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors retró
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 12:15
nosztalgiakvíz
Te is nosztalgiával gondolsz a régi szép időkre? Most kiderül, mennyire vagy képben a '70-es, '80-as és '90-es évek Magyarországának legmeghökkentőbb valóságával. Teszteld az agyad ezzel a kvízzel, a végén pedig eljön az igazság pillanata!
Szabó Szilvi
A szerző cikkei
  • Egy mindössze 8 kérdésből álló, pörgős retró kvízzel tesztelheted, mennyire emlékszel a múlt század legmeghökkentőbb dolgaira.
  • A játékból kiderül, hogy a '70-es, a '80-as vagy a '90-es évek valósága formálta-e jobban a gyerekkorodat.
  • A nosztalgikus időutazás végén három egyszerű kategória alapján megkapod az értékelésedet.

Rohan az idő, és a digitális világ mindennapjai mellett néha egészen hihetetlennek tűnik, hogyan is éltünk harminc, negyven évvel ezelőtt. Azok a fura tárgyak, azok a felejthetetlen, semmivel össze nem téveszthető ízek, amelyek egy egész ország kollektív emlékezetébe égtek bele... Vajon emlékszel még arra, milyen volt az élet az internet, az okostelefonok és a kötelező online jelenlét előtt? Kiderül a nosztalgikus retró kvízünkből!

Retró kvízben régi tévét kapcsol be férfi
Nosztalgikus időutazás: ez a retró kvíz azonnal elárulja, melyik évtizedben nőttél fel.
Fotó: 123RF

Retró kvíz a '70-es '80-as évek szülötteinek

Most itt a vissza nem térő alkalom, hogy próbára tedd a tudásod, vagy egyszerűen csak elmerülj a nosztalgia tengerében! Olykor meghökkentő kérdéseket teszünk fel a szocializmus Magyarországának mindennapjaiból, amelyekre csak a hamisítatlan retró-rajongók tudják a helyes választ. Készítsd fel az agyad, pörgesd vissza az idő kerekét, és lássuk, hány pontot érsz el a generációkon átívelő kvízünkben! Vigyázat, a nosztalgiafaktor garantáltan az egekbe szökik!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Miért volt teljesen felesleges hétfő este bekapcsolni a televíziót Magyarországon egészen 1989-ig?

Hallgass retró slágereket, hátha így könnyebben beugrik valami:

Tedd próbára magad ezekkel a retró kvízekkel is:

 

 

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