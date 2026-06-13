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Ebben a kvízben a találmányokat kell összepárosítani a tudósokkal.

Magyar feltalálók kvíze: csak az igazán műveltek tudnak átlendülni az összes kérdésen – Te köztük vagy?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors magyar találmány
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 08:15
műveltségi kvízekmagyar feltalálókvíz
Golyóstoll, Rubik-kocka, holográfia... a magyar feltalálók ötletei megváltoztatták a világot. De vajon tudod-e kihez kötni azokat a zseniális találmányokat, amelyeket nap mint nap használunk? Ebből a műveltségi kvízből azonnal kiderül!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A magyar feltalálók napja alkalmából egy izgalmas kvízzel tesztelheted a tudásodat, és kiderítheted, mennyire mozogsz otthonosan a hazai innovációk lenyűgöző világában. Vajon a legműveltebbek közé tartozol?

Kvíz a feltalálókról és találmányaikról.
Töltsd ki ezt az izgalmas kvízt, és mérd fel a tudásod!
Fotó: Fortepan / Inkey Tibor
  • Hazánk rengeteg jeles feltalálóval büszkélkedhet.
  • A magyar tudósok találmányaikkal örök nyomot hagytak a világban.
  • A kvízből kiderül, hogy mennyire vagy művelt.

Izzasztó műveltségi kvíz: tudod, melyik találmány kinek a nevéhez köthető?

Kevés ország büszkélkedhet annyi világhírű feltalálóval, mint hazánk. Ugyanis olyan találmányok pattantak ki tudósaink fejéből, amelyek mindennapjaink részévé váltak, azonban sokszor még csak nem is sejtjük, hogy hazai gyökerekkel rendelkeznek. A magyar feltalálók napja pedig emlékeztet minket arra, hogy egy kis kreativitás, kíváncsiság és zsenialitás mekkora sikert hozhat.

A magyar feltalálók napját 2009. június 13-án ünnepelték először. Azért ezt a napot jelölték ki, mivel az első Budapesten született magyar Nobel-díjas biokémikus, Szent-Györgyi Albert 1941-ben ezen a napon hozta nyilvánosságra találmányát, a C-vitamin-tartalmú készítmények előállításának eljárását.

A magyar feltalálók kétségkívül nyomot hagytak a világban: míg egyesek az emberek egészségén szerettek volna javítani, mások praktikus megoldásokon dolgoztak, hogy leegyszerűsítsék az életünket. De vajon mennyire ismered a legnagyobb agyakat és találmányaikat? Tedd próbára a tudásodat ezzel az izgalmas kvízzel, és derítsd ki, mennyire vagy művelt!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Kinek a nevéhez köthető a golyóstoll feltalálása?

Ha érdekelnek a magyar találmányok, ebből a videóból tíz kevésbé elterjedt dolgot ismerhetsz meg:

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