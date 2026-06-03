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Tudod, miről beszélnek az unokáid? Ezen az izzasztó szleng kvízen csak kevés nagymama szerepel jól

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors magyar nyelv
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 10:15
műveltségi kvízekáltalános kvízszlengkvíz
A fiatalabb generációk egyre több furcsa, sokszor idegen nyelvből átvett kifejezést használnak, amelyekkel szülőként vagy nagyszülőként nem mindig könnyű lépést tartani. Ha azonban igazán modern anyukának vagy nagymamának tartod magad, akkor bizonyíts! Töltsd ki szleng kvízünket, és derítsd ki, mennyire érted a fiatalok nyelvét!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Generációs kihívás azoknak a szülőknek és nagyszülőknek, akik úgy gondolják, hogy megértik, sőt jól beszélik a fiatalabbak nyelvét. Szerinted képben vagy a legnépszerűbb szlengekkel? Akkor derítsd ki ezzel a játékos kvízzel, hogy mennyire ismered a trendi kifejezéseket, amelyeket a gyereked vagy az unokád is rendszeresen használ!

Szleng kvízt kitöltő nagymama az unokájával együtt nyomkodja a telefont.
Vajon te is a modern szülők, nagyszülők közé tartozol? Derítsd ki ezzel a kvízzel!
Fotó: 123RF
  • A magyar nyelv rengeteget változott az utóbbi években.
  • Ennek következtében szinte képtelenség követni a fiatalok nyelvhasználatát, amelyben újabbnál újabb kifejezések bukkannak fel.
  • Ezzel a játékos kvízzel kiderítheted, mennyire értesz a gyereked vagy unokád nyelvén.

Hatalmas szleng kvíz: te mennyire értesz a fiatalok nyelvén?

A magyar nyelv állandó változáson megy keresztül, mivel például az angolból rengeteg kifejezést veszünk át, emellett pedig napi szinten születnek új, kreatív szavak, amelyek megértése komoly gondot okozhat, különösen az idősebb korosztálynak. Ráadásul a szlengszavak amilyen gyorsan jönnek, olyan gyorsan mennek, így nem véletlen, hogy képtelenség nyomon követni a fiatalok nyelvhasználatát. Azonban, ha szeretnél közelebb kerülni a gyerekedhez vagy az unokádhoz, és olyan beszélgetésekbe bonyolódni vele, amiket te is teljesen megértesz, akkor érdemes képben lenned a gyakran használt kifejezésekkel.

Lehetséges, hogy tisztában vagy azzal, mit jelent például a király vagy a zsír szó a fiatalok körében, de vajon a nehezebb kifejezések jelentését is ismered? Ebből a kvízből most kiderül, hogy modern anyukának vagy nagyinak mondhatod-e magad!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Mit jelent a „bannol” kifejezes?

Ebben a videóban további szlengeket ismerhetsz meg:

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