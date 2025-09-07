Te kitalálod, melyik magyar feltaláló mit adott a világnak? Teszteld tudásod rendhagyó retró kvízünkben

Legyen szó a C-vitamin felfedezéséről, a gyufa feltalálásáról vagy a golyóstoll kiötlőjéről, rengeteg neves magyar tudós akadt, akik utánozhatatlan, sok esetben világmegváltó találmánnyal gazdagították az emberiséget. Kvízünkben most azt tesztelheted, mennyire ismered a leghíresebb magyar feltalálókat és találmányaikat.

Tudtad? A telefonközpont is magyar feltaláló nevéhez köthető. Teszteld tudásod a hazai találmányokról kvízünkben.

Fotó: Fortepan/FSZEK Budapest Gyűjtemény / Sándor György

Kvíz: teszteld, te mennyit tudsz a magyar feltalálókról és találmányokról

A magyar feltalálók és találmányaik kvízünkkel nemcsak letesztelheted tudásod, hanem sok érdekességgel is megismerkedhetsz. Kétség sem fér hozzá, hogy a magyar tudósok nyomot hagytak a világban. Egyesek az emberek egészségének megőrzéséért, mások a szabadságért, megint mások olyan praktikus megoldásokért dolgoztak, amelyek nélkül ma már el sem tudnánk képzelni az életünket. Sőt, nemcsak a Földön köszönhetünk sokat nekik, olyan magyar találmány is van, ami még a Mars-kutatásban is nagy szerepet játszott. Neked vajon mely hazai feltalálók munkássága él a legélénkebben az emlékezetedben? Retró kvízünkből most kiderül, mennyire ismered valójában a magyar találmányokat!