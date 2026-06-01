Mennyire ismered az ikonikus horrofilmeket? Ha ezt a kvízt helyesen kitöltöd, igazi horror-rajongó vagy

Emberi húsba mártott kések, testet felszaggató karmok, macsétával levágott fejek és zsigeri kínokat okozó démoni megszállások: ahány horrorfilm, annyi riogatási módszer kísértheti az éjszakáinkat, ha mazochista módon imádunk a képernyő előtt rettegni. A pszichológia szerint ez azért élvezetes sokunk számára, mert biztonságos környezetben élhetünk át intenzív félelmet, aminek következtében az agy adrenalint, valamint boldogsághormonokat, azaz dopamint és endorfint termel. Az extrém horrorok ezenkívül a kontrollvesztés miatt is izgalmasak, főleg azoknak, akiknek magasabb az ingerküszöbük, így intenzívebb izgalmat keresnek.

Freddie Krueger az egyik legikonikusabb főgonosz a Rémálom az Elm utcában című klasszikusból. Kvízünkben tesztelheted, mennyire ismered a kultikus horrorfilmeket.

Filmes kvíz – Borzongj velünk a klasszikus horrorfilmeken

A klasszikus horrorfilmek remekül operáltak a fényekkel, árnyékokkal és zajokkal, amelyek általában sokkal mélyebben hatnak, mint maguk a gyilkos rémek. Ennek oka, hogy az agyunk tölti ki az üres helyeket, ami még intenzívebb belső félelmet kelt. Hogy újra átélhesd a horrortörténelem legikonikusabb pillanatait, elhoztuk neked a régi nagy kedvenceket, hogy tesztelhesd, mennyire ismered azokat. Kvízünkben összesen nyolc kérdést teszünk fel nyolc különböző horrorfilmről, neked pedig csak annyi a dolgod, hogy helyesen megválaszolj minél több kérdést. Ha sikerül, utána kétség sem lesz afelől, hogy igazi horror-rajongó vagy-e! Felkészültél?