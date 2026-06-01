Kiderült, összeboronálta-e Mandula Ádámot és exét kisfiuk születése

Másfél évig élt hamisítatlan se veled, se nélküled kapcsolatban az előadó és párja. De Mandula Ádám barátnője végül nemrég szakított az előadóval annak ellenére, hogy közös gyermekükkel volt várandós. Múlt héten pedig megszületett Nolen, a rapper meg is látogatta őt a kórházban, ami miatt sokan azt gondolták, újra együtt vannak. A Bors utánajárt az igazságnak!

Mandula Ádám Alexa mellett kis időre megváltozott, a fiatal kismama bízott a közös életben (Fotó: Saját archív)

Se veled, se nélküled kapcsolatban élt Mandula Ádám és Alexa

A rapper és a fiatal anyuka másfél évvel ezelőtt jöttek össze

Többször szakítottak, de mindig kibékültek

Tavaly októberben Mandula Ádám bejelentette, hogy párja a gyermekével várandós

Múlt hónapban a kismama szakított, majd adott még egy esélyt az apának

Május 27-én megszületett Nolen

Alexa egyedül akarja nevelni gyermekét

Mandula Ádám barátnője a szülés előtt szakított

Tavaly még hatalmas örömmel jelentette be az Éden Hotel korábbi sztárja, hogy párjával első közös gyermeküket várják. Mandula Ádám barátnője, Alexa akkor még azt hitte, hogy gyermeke kedvéért párja megváltozik és normális életet fog élni. De nem így történt, a fiatal kismamával a rapper akkor sem bánt kedvesen, amikor vesemedence gyulladással kórházba került várandósan. S bár később adott még egy utolsó esélyt gyermeke édesapjának, de később végleg betelt nála a pohár.

„Elegem lett abból, hogy egy olyan ember mellett éltem, aki a külvilág felé teljesen másnak mutatta magát, mint amilyen valójában” – magyarázta akkor a Borsnak Alexa.