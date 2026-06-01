Kiderült, összeboronálta-e Mandula Ádámot és exét kisfiuk születése

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 20:00
MegszületettMandula Ádámkisfia
Egy gyermek születése mindig áldás, de nem minden kapcsolatot fűz szorosabbra. Kíváncsiak voltunk, vajon Mandula Ádám pár napos kisfia, Nolen békülést hozott-e a rapper és Alexa számára. Itt a válasz!
D.G.
Másfél évig élt hamisítatlan se veled, se nélküled kapcsolatban az előadó és párja. De Mandula Ádám barátnője végül nemrég szakított az előadóval annak ellenére, hogy közös gyermekükkel volt várandós. Múlt héten pedig megszületett Nolen, a rapper meg is látogatta őt a kórházban, ami miatt sokan azt gondolták, újra együtt vannak. A Bors utánajárt az igazságnak! 

Mandula Ádám és Alexa nagyon tudták szeretni, de gyűlölni is egymást.
Mandula Ádám Alexa mellett kis időre megváltozott, a fiatal kismama bízott a közös életben (Fotó: Saját archív)

Se veled, se nélküled kapcsolatban élt Mandula Ádám és Alexa

  • A rapper és a fiatal anyuka másfél évvel ezelőtt jöttek össze
  • Többször szakítottak, de mindig kibékültek
  • Tavaly októberben Mandula Ádám bejelentette, hogy párja a gyermekével várandós
  • Múlt hónapban a kismama szakított, majd adott még egy esélyt az apának
  • Május 27-én megszületett Nolen
  • Alexa egyedül akarja nevelni gyermekét

Mandula Ádám barátnője a szülés előtt szakított

Tavaly még hatalmas örömmel jelentette be az Éden Hotel korábbi sztárja, hogy párjával első közös gyermeküket várják. Mandula Ádám barátnője, Alexa akkor még azt hitte, hogy gyermeke kedvéért párja megváltozik és normális életet fog élni. De nem így történt, a fiatal kismamával a rapper akkor sem bánt kedvesen, amikor vesemedence gyulladással kórházba került várandósan. S bár később adott még egy utolsó esélyt gyermeke édesapjának, de később végleg betelt nála a pohár. 

Elegem lett abból, hogy egy olyan ember mellett éltem, aki a külvilág felé teljesen másnak mutatta magát, mint amilyen valójában” – magyarázta akkor a Borsnak Alexa. 

Másfél évig hittem neki, védtem őt, kiálltam mellette, miközben folyamatos hazugságok, megaláztatások és lelki bántások között éltem. Sok mindent hallgattam el eddig, mert próbáltam óvni őt, a kapcsolatunkat és a családomat. De eljött az a pont, amikor már nem akarok tovább csendben maradni csak azért, hogy valaki fenntarthasson magáról egy hamis képet. Az embereknek joguk van tudni, hogy a hűségről, családról és tisztességről beszélő ember a magánéletében egészen máshogy viselkedett. Rengeteg nőt megalázott, kihasznált és játszmákba vont bele. Folyamatosan más életet élt a háttérben, mint amit kifelé mutatott. Megdöbbentő volt számomra az is, hogy mennyi mindent képes volt megtenni pénzért, figyelemért vagy azért, hogy érdekesebbnek és nézettebbnek tűnjön az interneten.  

Alexa boldogan öleli magához a kis Nolent.
Mandula Ádám gyermeke május 27-én született meg (Fotó: Saját)

Nem hozott békülést Nolen

Múlt héten a Bors olvasóinak Alexa megmutatta a pár órás kisfiukat. De Mandula Ádám fia nem hozta össze újra a párt. 

„Jobb nekünk Ádám nélkül. Most kicsit el is tűnök, csak a kisfiamra szeretnék koncentrálni minden szeretetemmel.

– írta újságírónknak a fiatal édesanya. 

 

