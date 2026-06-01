„Minden nehezítő körülmény megvolt” - fájdalmas vallomást tett Horváth Éva

Horváth Éva nehéz időszakon ment keresztül, ugyanis néhány évvel ezelőtt durva motorbalesetet szenvedett Balin és csúnyán megsérült a lába. Az egykori szépségkirálynő hosszú időt töltött kórházban, ám ezt arra használta fel, hogy képezze magát.

Horváth Éva könyvben örökítette meg, min ment keresztül Fotó: Szabolcs László

Könyvben számolt be Horváth Éva, min ment keresztül

A modell egy megrázó könyvben mesél a motorbalesete után átélt kínokról. Fejős Éva és Horváth Éva közös kötete, a Bye-bye, tűsarok a napokban került a könyvesboltokban, amely az ismert modell és műsorvezető elmúlt másfél évének fájdalmas, mégis felemelő történetét dolgozza fel. Horváth Éva olyan részleteket is megoszt, amelyek korábban soha nem kerültek nyilvánosságra.

A feldolgozást én már nagyon korán, a kórházban elkezdtem, hiszen láttam, ha nem teszem meg, össze fogok omlani

– idézi a Blikk Horváth Éva szavait, aki hozzátette:

– Minden nehezítő körülmény megvolt: ott fekszem egyedül, egy izolált szobában… Arra fordítottam az időt, hogy tanuljak és ne omoljak össze.

A könyv megszületése mindkét nő számára érzelmileg megterhelő folyamat volt. Fejős Éva bevallotta, sokszor elfogytak a szavai az interjúk során. Horváth Éva számára különösen fontos volt, hogy olyan emberre bízza a történetét, akiben teljesen megbízhat - írja a Blikk.