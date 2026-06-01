„Minden nehezítő körülmény megvolt” - fájdalmas vallomást tett Horváth Éva

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 19:55
Könyvben számolt be arról, min ment keresztül. Horváth Éva olyan részleteket is megoszt, amelyek korábban soha nem kerültek nyilvánosságra.

Horváth Éva nehéz időszakon ment keresztül, ugyanis néhány évvel ezelőtt durva motorbalesetet szenvedett Balin és csúnyán megsérült a lába. Az egykori szépségkirálynő hosszú időt töltött kórházban, ám ezt arra használta fel, hogy képezze magát.

Horváth Éva könyvben örökítette meg, min ment keresztül Fotó: Szabolcs László

A modell egy megrázó könyvben mesél a motorbalesete után átélt kínokról. Fejős Éva és Horváth Éva közös kötete, a Bye-bye, tűsarok a napokban került a könyvesboltokban, amely az ismert modell és műsorvezető elmúlt másfél évének fájdalmas, mégis felemelő történetét dolgozza fel. Horváth Éva olyan részleteket is megoszt, amelyek korábban soha nem kerültek nyilvánosságra.

A feldolgozást én már nagyon korán, a kórházban elkezdtem, hiszen láttam, ha nem teszem meg, össze fogok omlani

– idézi a Blikk Horváth Éva szavait, aki hozzátette:

– Minden nehezítő körülmény megvolt: ott fekszem egyedül, egy izolált szobában… Arra fordítottam az időt, hogy tanuljak és ne omoljak össze.

A könyv megszületése mindkét nő számára érzelmileg megterhelő folyamat volt. Fejős Éva bevallotta, sokszor elfogytak a szavai az interjúk során. Horváth Éva számára különösen fontos volt, hogy olyan emberre bízza a történetét, akiben teljesen megbízhat - írja a Blikk.

 

