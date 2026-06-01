„Meghaltam a műtőasztalon, majd visszatértem az életbe – az orvosokat is megdöbbentette, kivel találkoztam”

Egy kaliforniai nő azt állítja, kétszer is átlépte az élet és a halál határát, és a második alkalommal olyan élményben volt része, ami örökre megváltoztatta az életét. Barbara Bartolome szerint az orvosok kétségbeesetten küzdöttek az életéért, miközben ő a kórterem plafonja közeléből figyelte saját testét.

Elveszítette az életét, ijesztő dolgot látott odaát.

Fotó: sfam_photo / Shutterstock

Élet a halál után

Barbara története már egészen kisgyermekkorában rendkívüli fordulatot vett. Családja elmondása szerint mindössze 18 hónapos volt, amikor egy magas láz következtében leállt a légzése, teste pedig lilává és élettelenné vált. A hozzátartozók szerint azonban rövid idő elteltével váratlanul újra életjeleket mutatott. A nő szerint ez az emlék később, 31 éves korában nyert különös jelentőséget. 1987 decemberében hátműtétre készült egy kaliforniai kórházban.

Az operáció előtti vizsgálatok során egy mielográfiát végeztek rajta, ami során kontrasztanyagot juttattak a gerincvelő környezetébe. Barbara állítása szerint a vizsgálat során egy röntgentechnikus véletlenül elmozdította az asztalt, amin feküdt és emiatt a kontrasztanyag az agya felé szivárgott. Röviddel később rosszul lett, elveszítette az eszméletét, majd úgy érezte, hogy kívülről szemléli az eseményeket.

Elmondása szerint a plafon közeléből látta, ahogy az ortopéd sebész, az idegsebész, két technikus és egy nővér kétségbeesetten próbálják újraéleszteni. Hallotta, ahogy az egyik orvos „kék kódot” rendel el, ami az életveszélyes állapotot jelző sürgősségi riasztás. A nő azt állítja, hogy eközben egy különös lény jelent meg mellette, akinek jelenlétét rendkívüli szeretetként és elfogadásként élte meg. Úgy érezte, mintha örökké ismerte volna őt. Barbara szerint miközben az orvosok mellkasi kompressziókat végeztek rajta és oxigénmaszkot helyeztek az arcára, ő azon gondolkodott, hogy két kisgyermeke miatt vissza kell térnie.

A nő úgy emlékszik, hogy látta, amikor a szívmonitor egyenes vonalat mutatott, majd hallotta az egyik sebészt, amint azt mondja: túl sok idő telt el és fennáll a veszélye, hogy agykárosodást szenved. Ezt követően egy újabb erőteljes mellkasi ütés érte, ami után a szíve ismét működni kezdett. Amikor kinyitotta a szemét, már újra a testében volt.