BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Tünde névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A BL miatt tért vissza a magyar válogatott sztárja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Győri-Lukács Viktória
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 20:10
Győri ETOkézilabda
A szélső az idény során először lépett pályára. Győri-Lukács Viktória tavaly decemberben adott életet ikerlányainak, ám máris játékra jelentkezett.

Győri-Lukács Viktória egyike volt annak a négy győri kézilabdázónak, aki már az idény kezdetén bejelentette, hogy gyermeket vár. Az ő családja ráadásul két kisbabával is gyarapodott, hiszen decemberben párjával ikreket köszöntöttek. A szülést követően alig több mint öt hónappal később már ismét pályára lépett a magyar bajnokságban.

Győri-Lukács Viktória ikerlányai, Zoé és Emma decemberben látták meg a napvilágot
Győri-Lukács Viktória ikerlányai, Zoé és Emma decemberben látták meg a napvilágot / Fotó: Anadolu

Győri-Lukács Viktória visszatért

A magyar válogatott játékos korábban elmondta, hogy úgy építi fel a visszatérését, hogy szükség esetén már a Bajnokok Ligája négyes döntőjére is bevethető állapotban legyen. Most a K&H Liga utolsó fordulójában, immár édesanyaként tért vissza a pályára, és rögtön bajnoki címet ünnepelhetett csapatával, amely veretlenül zárta a hazai szezont.

A Győri lányok nagyon örültek Győri-Lukács Viktória visszatérésének
A lányok nagyon örültek Győri-Lukács Viktória (balra) visszatérésének / Fotó: PEKA ROLAND / győrietokc.hu

Győri-Lukács egy találattal is jelezte, hogy visszatért, azonban a hétvégén már sokkal nagyobb kihívás vár rá és a győri csapatra: a budapesti Bajnokok Ligája négyes döntője, ahol a Metz, a CSM București és a Brest Bretagne mellett a BL-ben címvédő Győr is pályára lép.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu