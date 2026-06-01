A BL miatt tért vissza a magyar válogatott sztárja

Győri-Lukács Viktória egyike volt annak a négy győri kézilabdázónak, aki már az idény kezdetén bejelentette, hogy gyermeket vár. Az ő családja ráadásul két kisbabával is gyarapodott, hiszen decemberben párjával ikreket köszöntöttek. A szülést követően alig több mint öt hónappal később már ismét pályára lépett a magyar bajnokságban.
A magyar válogatott játékos korábban elmondta, hogy úgy építi fel a visszatérését, hogy szükség esetén már a Bajnokok Ligája négyes döntőjére is bevethető állapotban legyen. Most a K&H Liga utolsó fordulójában, immár édesanyaként tért vissza a pályára, és rögtön bajnoki címet ünnepelhetett csapatával, amely veretlenül zárta a hazai szezont.
Győri-Lukács egy találattal is jelezte, hogy visszatért, azonban a hétvégén már sokkal nagyobb kihívás vár rá és a győri csapatra: a budapesti Bajnokok Ligája négyes döntője, ahol a Metz, a CSM București és a Brest Bretagne mellett a BL-ben címvédő Győr is pályára lép.
