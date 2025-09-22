Stephen King döbbenetes vallomása: egy filmtől retteg a horror mestere

Olyan könyvek után, mint a Ragyogás, Cujo vagy az Az, azt gondolnánk, hogy a horror mesterét nem lehet megijeszteni. Stephen King több tucat sikerhorror után őszintén bevallotta, van egy film, ami több mint 50 év után is halálra tudja rémiszteni.

A Stephen King filmek rémisztőek, de van amitől még maga az író is retteg (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Stephen King egy filmtől fél

A 78 éves író idegeit és gyomrát nehéz felkavarni egy rémisztő vagy véres horrorral, ám az elmúlt 50 évben rendszeresen kísértette őt a világ egyik legkisebb költségvetésű horrorja, ami igazi klasszikus lett. A Texasi láncfűrészes mészárlás tavaly volt 50 éves, de King és rajongók millió szerint Bőrpofa és családja teljesen elmebeteg története semmit nem vesztett a hatásából. King a screenrent.com-nak elárulta, mi a szerint a filmnek, ami miatt 51 év után is ugyanolyan hatásos.

King szerint a Texasi láncfűrészes mészárlás realisztikusra sikerült (Fotó: imdb.com)

Emlékszem szinte egyedül voltam a moziban. Ilyenkor érezni egy filmnek igazán az erejét, amikor a kisujjadon keresztül kiráz a hideg és a feszültség bőröd alá tud kúszni. Olyan "kifakult" hetvenes évekbeli hangulata van a filmnek. Látszott, hogy ez a hangulat már egy ideje létezik, és ez jót is tett a filmnek, mert egyszerűen kib*szottul valóságosnak tűnik. Azért működik, mert nincs benne semmi mesterkéltség, nincs felvezetés, nincsenek túlbonyolított karakterek. Ott vannak például a jelenetek a hatsókerti temetőben, ők nem statiszták, egyáltalán nem hollywoodi emberek. Úgy néznek ki, mintha a legközelebbi kis texasi városból jöttek volna. Fantasztikus!

– mesélte King.

Bőrpofa vagyis a texasi láncfűrészes gyilkos 1974 óta riogat (Fotó: imdb.com)

Való igaz, Bőrpofa története Hollywood legnagyobb meglepetés sikere volt. Csupán 140.000 dollárból készült a véres mészárlás, ám csak a bemutató évében 30 millió dollárt termelt. A láncfűrészes gyilkos figurájához Ed Gein sorozatgyilkos adta a mintát, akiről a Psycho Norman Bates-ét, és a Bárányok Hallgatnak Buffalo Bill figuráját is mintázták. Gein brutális élettörténetét hamarosan az egész világ megismerheti, ugyanis októberben érkezik a Netflixre a Szörnyeteg című antológia széria legújabb évada, ahol a pszichopata szerepében a textil bátran dobáló Charlie Hunnam látható.