Stephen King döbbenetes vallomása: egy filmtől retteg a horror mestere

Szörnyeteg
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 18:25
NetflixEd GeinStephen King
A horror mesteréről azt gondolnánk, nem egy félős figura, de akad egy olyan alkotás, amitől neki is megfagy a vér az ereiben. Stephen King szerint annyira realista lett a világ egyik legismertebb horrorklasszikusa, hogy őt magát is halálra rémíti.
Bors
A szerző cikkei

Olyan könyvek után, mint a Ragyogás, Cujo vagy az Az, azt gondolnánk, hogy a horror mesterét nem lehet megijeszteni. Stephen King több tucat sikerhorror után őszintén bevallotta, van egy film, ami több mint 50 év után is halálra tudja rémiszteni. 

Stephen King, 'The Life of Chuck' Premiere Toronto 2024
A Stephen King filmek rémisztőek, de van amitől még maga az író is retteg (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Stephen King egy filmtől fél

A 78 éves író idegeit és gyomrát nehéz felkavarni egy rémisztő vagy véres horrorral, ám az elmúlt 50 évben rendszeresen kísértette őt a világ egyik legkisebb költségvetésű horrorja, ami igazi klasszikus lett. A Texasi láncfűrészes mészárlás tavaly volt 50 éves, de King és rajongók millió szerint Bőrpofa és családja teljesen elmebeteg története semmit nem vesztett a hatásából. King a screenrent.com-nak elárulta, mi a szerint a filmnek, ami miatt 51 év után is ugyanolyan hatásos. 

King szerint a Texasi láncfűrészes mészárlás realisztikusra sikerült (Fotó: imdb.com)

Emlékszem szinte egyedül voltam a moziban. Ilyenkor érezni egy filmnek igazán az erejét, amikor a kisujjadon keresztül kiráz a hideg és a feszültség bőröd alá tud kúszni. Olyan "kifakult" hetvenes évekbeli hangulata van a filmnek. Látszott, hogy ez a hangulat már egy ideje létezik, és ez jót is tett a filmnek, mert egyszerűen kib*szottul valóságosnak tűnik. Azért működik, mert nincs benne semmi mesterkéltség, nincs felvezetés, nincsenek túlbonyolított karakterek. Ott vannak például a jelenetek a hatsókerti temetőben, ők nem statiszták, egyáltalán nem hollywoodi emberek. Úgy néznek ki, mintha a legközelebbi kis texasi városból jöttek volna. Fantasztikus!

mesélte King. 

Bőrpofa vagyis a texasi láncfűrészes gyilkos 1974 óta riogat (Fotó: imdb.com)

Való igaz, Bőrpofa története Hollywood legnagyobb meglepetés sikere volt. Csupán 140.000 dollárból készült a véres mészárlás, ám csak a bemutató évében 30 millió dollárt termelt. A láncfűrészes gyilkos figurájához Ed Gein sorozatgyilkos adta a mintát, akiről a Psycho Norman Bates-ét, és a Bárányok Hallgatnak Buffalo Bill figuráját is mintázták. Gein brutális élettörténetét hamarosan az egész világ megismerheti, ugyanis októberben érkezik a Netflixre a Szörnyeteg című antológia széria legújabb évada, ahol a pszichopata szerepében a textil bátran dobáló Charlie Hunnam látható. 

A Szörnyeteg harmadik évada október 3-tól látható a Netflixen, az első két évad elérhető a streamingszolgáltató kínálatában.

 

 

