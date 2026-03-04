Letépett faorrával gyilkol: horrorlegenda is feltűnik az új Pinokkió rémisztő előzetesében

Ezek után minden gyanú kizárható: a Rhys Frake-Waterfield és stúdiójának célja mindent megbecsteleníteni, ami gyerekkorunkban kedves volt, különös tekintettel a klasszikus Disney-mesékre. Egykor a Micimackó: Vér és mézzel sokkolta a nézőket, felbuzdulva az eredeti történet közkinccsé válásán, melyet követően a Bambiból és Pán Péterből csináltak slasher horrort. Most pedig Pinokkió jön!

A Pinokkió horror már készen áll, hogy belerondítson a gyerekkori emlékeinkbe (Fotó: YouTube)

Ezúttal Pinokkióval folytatják a gyerekkorunk rombolását

Carlo Collodi egyébként is bizarr meséjét sokféleképpen feldolgozták már az évek során, de a leghíresebb az a Disney verzió, mely kitűnő minősége ellenére majdnem csődbe vitte az animációs céget a maga idejében. Olyannyira, hogy az ezután készült Dumbót csak kisebb költségvetéssel tudták elkészíteni. Mindenesetre a kis fafiú a mai napig közönségkedvenc, és így végképp furcsa látni a Pinocchio: Unstrung előzetesét:

Hagyjuk bedolgozni a látottakat. Gepetto (Richard Brake) unokája, James (Cameron Bell) összebarátkozik a híres fafaragó életre kelt alkotásával, Pinokkióval. (Evan Lloyd) A fafiú megirigyli, hogy James élő, igazi kisfiú, ezért a Tücsök (Robert Englund) hatására esztelen gyilkolásba kezd, hogy megszerezze az áldozatainak a testrészeit: belső szerveket, hajat, csontokat egyaránt.

A hír igaz: Robert Englund, alias Freddy Krueger ezúttal a Pinokkió mesékből ismert Tücsökként tér vissza!

Ez a Pinokkió pedig nem az a huncut, pirospozsgásra festett fafiú, akit a Disney mesében láthattunk. Hazugságtól megnőtt orrát letöri és késként dobálja, átszúrja vele az áldozatainak a lábát és egyéb olyan borzalmakat visz véghez, amiket elképzelni is alig lehet.

Ez lesz Englund visszatérése a horror világába, miután szögre akasztotta Freddy Krueger kalapját — amit egy napon talán Jim Carrey vehet át. A horrorlegenda már korábban elmondta, hogy a Rémálom az Elm utcában-filmekben látható szinte akrobatikus harcjelenetekhez már egész biztosan nem térne vissza, minden bizonnyal emiatt is tér vissza pusztán a hangjával:

Nincs már több Freddy bennem. Szinkronként még talán visszatérhetnék egy minőségibb animációban. Az egy jó lépés lehetne, de a harcjelenetek egynél több snittnél már nem mennének tovább. A nyakam se úgy mozog már, vagy bármi ilyesmi. Vén kutya vagyok, tudjátok jól!