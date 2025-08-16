UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Lugosi Béla kvíz: 10 kérdés a horror koronázatlan királyáról, akit csak kevesen ismertek

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 18:45
Az Amerikába emigrált magyar színészt ma leginkább legendás filmszerepe, a Drakula főszerepe révén ismerjük, pedig pályafutása ennél sokoldalúbb volt, számos más emlékezetes szerepet is eljátszott. Lugosi Béla örökre beírta magát a filmtörténetbe, mi pedig egy izgalmas filmes kvízzel emlékezünk rá.

Lugosi Béla neve mára összeforrt Drakula gróf, a híres vámpír karakterével, ami igazi legendává tette. A színészóriás 1882. október 20-án született Lugoson, Blaskó István, a lugosi népbank igazgatója és ómoraviczai Vojnich Paula negyedik gyermekeként. Apja korai halála után abbahagyta tanulmányait, és a temesvári színházban kezdett dolgozni. Tehetsége hamar megmutatkozott, később Debrecenben és Szegeden is nagy sikert aratott, majd a Nemzeti Színház társulatának tagja lett, majd kitört az első világháború.

Lugosi Béla, Helen Chandler, Drakula, filmrészlet
Lugosi Béla kvíz: Az erdélyi származású férfi, aki meghódította a világot
Fotó: Bettmann /   GettyImages

Lugosi Béla kvíz: 8 kérdés, amire csak a legnagyobb rajongók tudnak válaszolni

Lugosi hitt az amerikai álomban, ezért hátrahagyott mindent, áthajózott az óceánon és hamarosan Drakula bőrébe bújt, ami valóban meghozta számára a világsikert – felkapott színész lett, nők százezrei rajongtak érte, ő mégis többre vágyott. Bár szerette volna, nem tudott kiszabadulni a Drakula és más hasonló horror szerepek által felállított korlátok közül, pedig zombi- és horrorparódiákban is megmutatta tehetségét. A zaklatott magánéletű színész végül szívinfarktusban halt meg 1956. augusztus 16-án, 73 éves korában. Művészetének elismerése, hogy egyike azon magyaroknak, akik csillagot kaptak a Hollywoodi hírességek sétányán. Te mennyire ismered Lugosi Béla életét és pályafutását? Tedd próbára magad legújabb kvízünkkel!

Melyik szerepben vált híressé Lugosi Béla?

Egy kis segítségként a kvízhez, nézd meg az alábbi videót:

