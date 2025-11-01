Hivatalos: ez a legijesztőbb horrorfilm... Nem, nem a Démonok között az!

Nagyon úgy fest, hogy a brit tudósok már nemcsak azt tudják megállapítani, hogy tíz emberből négy, az hat, hanem már azzal is tisztában vannak, melyik a valaha készült legfélelmetesebb horrorfilm. Ehhez nem kevesebb mint 250 ember segítségét vették igénybe, akiket pulzusmérővel vérteztek fel. A Science of Scare névre keresztelt vizsgálat keretein belül az alanyokkal több tucat alkotást nézettek meg a horror zsáneren belül, és a résztvevők szívritmusát, valamint annak ingadozását vizsgálták meg, a reakciók alapján pedig pontozták a filmeket, ebből pedig össze is állt egy 50-es lista. A top 10-ben olyan filmek foglaltak helyet, mint a Mosolyogj 1. és 2. része vagy a Netflixen taroló Toni Colette főszereplésével bemutatott Örökség, a lista első öt helyén szereplő művekről pedig a továbbiakban olvashattok, a kutatás „győztese” pedig sokakat meglephet. Annyit elárulunk, nem a sokak által kedvelt Démonok között-filmek egyike az.

A Démonok között-franchise joggal szerepel a legjobb horrorfilmek listáján, de mégsem az lett az első (Fotó: NORTHFOTO)

5. Démonok között

Az ördögűző házaspár, Ed és Lorraine Warren természetfeletti történetei már nem is egy, hanem az idén bemutatott, botrányos vetítéseket produkáló Utolsó rítusokkal kiegészülve már négy filmet ihletett meg. A felsorolás élmezőnyében viszont csak a legelső (a többség által egyébként a legerősebbnek tartott) fejezet került be, és az is „csak” az 5. pozíción szerénykedik.

4. Insidious

James Wannak bérelt helye van ezen a listán, hiszen a Démonok között előtt készített mozija, az Insidious is itt van. Patrick Wilson ezúttal nem egy démonvadászt, hanem egy kétségbeesett édesapát alakít, akinek fiát különféle ártó szellemek szállják meg, és hogy legyőzze ezeket, a főhősnek saját démonjaival is meg kell küzdeni a házban ólálkodó kóbor lelkek mellett.

A lista 4. helyét elfoglaló Insidious is remek halloweeni program, és még csak halloween sem kell hozzá (Fotó: Photo12 via AFP)

3. Skinamarink – A gonosz ébredése

Tegye fel a kezét az, aki gyerekként nem félt a sötétben. Sőt, egyes felmérések szerint 10-ből 3 felnőtt is irtózik a fénytelen környezetben, de Skinamarink sztorija két kisgyermekről szól, akik az éjszaka közepén arra ébrednek, hogy a szüleiknek nyoma veszett, de az összes ajtó és ablak is eltűnt a házból, és összezárva találják magukat egy árnyban lapuló rettenettel, kiút pedig sehol sincs. Egy biztos, ha elkezdjük Kyle Edward Ball filmjét, a következő bő másfél órában aligha merünk majd levegőt venni, aludni pedig napokig nem tudunk majd utána.