Stephen King filmes kvíz: csak az igazi horror-fanoknak

Stephen King
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 09:15
A remény rabjaihorrorRagyogásfilmkvíz
Töltsd ki a kvízt! Most kiderül, mennyire ismered Stephen King nyugtalanító világát.
Ripszám Boglárka
Ezzel a kvízzel letesztelheted, mekkora rajongó vagy. Nézd meg, mit tudsz Stephen King filmes világáról!

Stephen King portré.
Szeptember 21: Isten éltesse Stephen Kinget, a horrorsztorik koronázatlan királyát!
Fotó: ZUMAPRESS.com /  Shutterstock 

Milyen szerencse, hogy szeptember végére esik a világhírű író, Stephen King születésnapja, mert a borongós napoknál, hűvös estéknél és a korai sötétedésnél semmi nem hozza meg jobban a hangulatot egy kis horrormaratonhoz. Itt az idő egy kis borzongásnak a takaró alatt! Kedvenc King-filmjeinkkel nosztalgiázni, tökéletes módja az író előtti tisztelgésnek szülinapja alkalmából.  

Stephen King és a műveiből készült filmek

Nyugtalanító atmoszféra és állandó, de látszólag megmagyarázhatatlan feszültség. Ezek az érzések általánosak, miközben Stephen King történeteit olvassuk. Rengeteget láthatunk már a képernyőn, de tudtad, hogy az író nem mindet szerette egyformán?

King kedvenc adaptációi között az Állj mellém!, A remény rabjai, a Halálsoron és a Cujo szerepel, mert szerinte ezeknek sikerült a leginkább hűnek maradniuk az eredeti történethez. Tartották az érzelmi mélységet, hitelesek és erőteljesek voltak.

Viszont meglepő módon, a talán leghíresebb filmes feldolgozása egyáltalán nem nyerte el a tetszését. A Ragyogás című ikonikus horrorfilm, az író szerint annyira eltért a könyv eredeti szellemiségétől, hogy azt nem tudta elfogadni.

De van még jó pár adaptáció, amit sorra vehetnénk, és a kvíz során említésre is kerülnek. Te tudod melyek ezek?

Stephen King fkönyvadaptációjából készült filmrészlet a Ragyogásból.
Ragyogás: a világ egyik legikonikusabb filmes jelenete
Fotó: KPA/ Northfoto /  Shutterstock 

Stephen King-filmkvíz

Készen állsz? Ne aggódj, nem kell úgy izgulnod, mint az Az vagy a Ragyogás előtt. Ijesztegetni nem fogunk, csak próbára tesszük a tudásod.

Töltsd ki a kvízt, ha mered, mert most kiderül mennyire vagy igazi horror-rajongó!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Hány évet pihen Pennywise az „Az” című film főgonosza, az egyes étkezési időszakai között? Hány évente bújik elő?

Top 10 Stephen King film:

