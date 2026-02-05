Íme a világ 5 legapróbb országa – némelyik egy városnál is kisebb

Habár elsőre furcsán hangzik, léteznek olyan országok, amelyek akkorák, mint egy budapesti kerület. Van köztük évszázados múltra visszatekintő köztársaság, elzárt óceáni sziget, luxus miniállam és vallási központ is. A cikkben szereplő öt ország a világ legkisebb országai közé tartozik.
A méretük sokszor egy nagyvárosi kerületnél is szerényebb, a világ legkisebb országai mégis olyan tájakat, történelmi emlékeket és építészeti kincseket rejtenek, amelyekért érdemes útra kelni. Ezek a miniállamok könnyen bejárhatók, a hangulatuk pedig semmihez sem fogható. Következzenek tehát a világ legkisebb országai.
San Marino Dél-Európában fekszik, az olasz hegyek között megbújva egy igazi kis ékszerdoboz. Történelmi várak, keskeny utcák és középkori hangulat jellemzi. Habár ezen a listán ez az ország a legnagyobb, a területének mérete és a lakosságszáma nagyjából egy magyar kisváros, például Vác területének méretével és népességszámával vetekszik.
Tuvalu egy apró óceániai szigetország a Csendes-óceán közepén, a Polinéziához tartozó Ellice-szigeteken, valahol Hawaii és Ausztrália között félúton. Tuvalu olyan vékony korallszigetekből áll, hogy néhol pár perc sétával elérhető a két ellentétes partvonala. A világ legelszigeteltebb országai között tartják számon.
Nauru egy parányi szigetország a Csendes-óceán nyugati térségében, Mikronéziában, hivatalos fővárosa nincs. Felszínét korallmészkő és foszfát rétegek formálják. Nauru a világ legkisebb szigetállama, amelyet csupán egyetlen kör alakú út ölel körbe. Egy városnyi méretű ország, a lakossága mégis saját identitással és kultúrával rendelkezik. A környező óceán kristálytiszta, a sziget pedig békés ritmusban él.
Monaco egy apró, mégis teljesen független városállam a francia Riviérán, Franciaország és a Földközi-tenger ölelésében. Egyetlen szomszédja Franciaország. Alig néhány négyzetkilométernyi területének nagy részét maga Monaco városa foglalja el, és ezzel a világ legsűrűbben lakott országa. A kaszinók, a csillogó luxusautók, a jachtokkal teli kikötők és a meredek hegyoldalakra simuló épületek együtt adják azt a páratlan hangulatot, amely Monacót igazán emlékezetes úti céllá teszi.
A Vatikán Európa szívében, az Appennini-félszigeten található apró, ám jelentős szerepű független városállam. Teokratikus, választás útján működő abszolút monarchiaként a világ legkisebb területű és legkevesebb lakosú országa, amelyet teljesen körbeölel Róma. Államfője a pápa. A Szent Péter-bazilika és a Vatikáni Múzeum miatt évente zarándokok és turisták milliói érkeznek ide. Területe parányi, kulturális és vallási jelentőségében azonban óriási.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.