Íme a világ 5 legapróbb országa – némelyik egy városnál is kisebb

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 13:05
A térképen olykor alig látható kis pontok valójában önálló országok saját kormánnyal, történelmi múlttal és kultúrával. Cikkünkben bemutatjuk a világ legkisebb országait: azt az öt miniállamot, amely területét tekintve a legapróbb a Földön – sőt némelyik egy átlagos városnál is kisebb.
Porosz Viktória
  • Ezek a világ legkisebb országai.
  • Némelyik mérete egy nagyvárosi kerületnél is szerényebb.
  • A Vatikán területe parányi, kulturális és vallási jelentőségében azonban óriási.

Habár elsőre furcsán hangzik, léteznek olyan országok, amelyek akkorák, mint egy budapesti kerület. Van köztük évszázados múltra visszatekintő köztársaság, elzárt óceáni sziget, luxus miniállam és vallási központ is. A cikkben szereplő öt ország a világ legkisebb országai közé tartozik. 

Vatikán, a világ legkisebb országainak egyike
Vatikán, a világ legkisebb országainak egyike
Fotó: mcroff88 /  Shutterstock 

A világ legkisebb országai

A méretük sokszor egy nagyvárosi kerületnél is szerényebb, a világ legkisebb országai mégis olyan tájakat, történelmi emlékeket és építészeti kincseket rejtenek, amelyekért érdemes útra kelni. Ezek a miniállamok könnyen bejárhatók, a hangulatuk pedig semmihez sem fogható. Következzenek tehát a világ legkisebb országai. 

San Marino (61 km²)

San Marino Dél-Európában fekszik, az olasz hegyek között megbújva egy igazi kis ékszerdoboz. Történelmi várak, keskeny utcák és középkori hangulat jellemzi. Habár ezen a listán ez az ország a legnagyobb, a területének mérete és a lakosságszáma nagyjából egy magyar kisváros, például Vác területének méretével és népességszámával vetekszik.

San Marino
San Marino
Fotó: 123RF

Tuvalu (26 km²)

Tuvalu egy apró óceániai szigetország a Csendes-óceán közepén, a Polinéziához tartozó Ellice-szigeteken, valahol Hawaii és Ausztrália között félúton. Tuvalu olyan vékony korallszigetekből áll, hogy néhol pár perc sétával elérhető a két ellentétes partvonala. A világ legelszigeteltebb országai között tartják számon.

Tuvalu
Tuvalu
Fotó: Romaine W /  Shutterstock 

Nauru (21 km²)

Nauru egy parányi szigetország a Csendes-óceán nyugati térségében, Mikronéziában, hivatalos fővárosa nincs. Felszínét korallmészkő és foszfát rétegek formálják. Nauru a világ legkisebb szigetállama, amelyet csupán egyetlen kör alakú út ölel körbe. Egy városnyi méretű ország, a lakossága mégis saját identitással és kultúrával rendelkezik. A környező óceán kristálytiszta, a sziget pedig békés ritmusban él.

Nauru
Nauru
Fotó: Robert Szymanski /  Shutterstock 

Monaco (2 km²)

Monaco egy apró, mégis teljesen független városállam a francia Riviérán, Franciaország és a Földközi-tenger ölelésében. Egyetlen szomszédja Franciaország. Alig néhány négyzetkilométernyi területének nagy részét maga Monaco városa foglalja el, és ezzel a világ legsűrűbben lakott országa. A kaszinók, a csillogó luxusautók, a jachtokkal teli kikötők és a meredek hegyoldalakra simuló épületek együtt adják azt a páratlan hangulatot, amely Monacót igazán emlékezetes úti céllá teszi. 

Monaco
Monaco
Fotó: Kirk Fisher /  Shutterstock 

Vatikán (0,44 km²)

A Vatikán Európa szívében, az Appennini-félszigeten található apró, ám jelentős szerepű független városállam. Teokratikus, választás útján működő abszolút monarchiaként a világ legkisebb területű és legkevesebb lakosú országa, amelyet teljesen körbeölel Róma. Államfője a pápa. A Szent Péter-bazilika és a Vatikáni Múzeum miatt évente zarándokok és turisták milliói érkeznek ide. Területe parányi, kulturális és vallási jelentőségében azonban óriási.

Vatikán
Vatikán
Fotó: Michal Ludwiczak / 123RF

