David Hasselhoff rajongója vagy? Derítsd ki, mit tudsz az életművéről

David Hasselhoff sosem félt a drasztikus újításoktól és a megdöbbentő műfaji váltásoktól, legyen szó a legkeményebb gitározásról vagy arról, hogy még a mai szuperhős-univerzumok születése előtt magára öltsön egy legendás képregényes szerepet. Habár a neve hallatán a legtöbbeknek a Baywatch vagy KITT, a beszélő autó ugrik be, a „Hoff-jelenség” sokkal összetettebb és sokkal meglepőbb fordulatokat tartogat. Te végig tudtad követni a pályáját? Derítsd ki kvízünkből!

David Hasselhoff Michael Knight szerepében a Knight Rider című sorozatban. Kvízünkben kiderítheted, mennyire ismered a színész pályáját / Fotó: Capturing Images

A nagy David Hasselhoff kvíz

David Hasselhoff nem elégedett meg azzal, hogy évtizedeken át uralta a képernyőket. Sármjával és dús mellszőrzetével elérte, hogy nők milliói bálványozzák. Kevesen tudják, de nem csak a popkultúrában hagyott nyomott: a modern tudomány és a Guinness Rekordok Könyve is jegyzi a nevét. David Hasselhoff tehát nem csupán egy nosztalgikus tévésztár a múltból, hanem egy igazi kaméleon, akinek a legféltettebb titkai még a legnagyobb rajongóit is képesek csőbe húzni. Végezd el kvízünket és tudd meg, te mennyire ismered valójában a Knight Rider egykori sztárját!