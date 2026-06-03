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David Hasselhoff rajongója vagy? Derítsd ki, mit tudsz az életművéről

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors David Hasselhoff
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 14:45
filmes kvízekBaywatchKnight Riderkvíz
Gondolod, hogy a piros fürdőnadrágon és a szőrös mellkason túl már nincs mit felfedezned a '80-as és '90-es évek egyik legnagyobb tévés ikonján? Akkor készülj fel a színész pályájáról alkotott kvízünkre, David Hasselhoff ugyanis olyan zenei és filmes kanyarokat vett be az élete során, amelyek mellett KITT turbó fokozata is csak egy unalmas délutáni autókázásnak tűnik.
Pópity Balázs
A szerző cikkei

David Hasselhoff sosem félt a drasztikus újításoktól és a megdöbbentő műfaji váltásoktól, legyen szó a legkeményebb gitározásról vagy arról, hogy még a mai szuperhős-univerzumok születése előtt magára öltsön egy legendás képregényes szerepet. Habár a neve hallatán a legtöbbeknek a Baywatch vagy KITT, a beszélő autó ugrik be, a „Hoff-jelenség” sokkal összetettebb és sokkal meglepőbb fordulatokat tartogat. Te végig tudtad követni a pályáját? Derítsd ki kvízünkből!

Kvízben szereplő kép David Hasselhoffról Michael Knight szerepében a Knight Rider című sorozatban
David Hasselhoff Michael Knight szerepében a Knight Rider című sorozatban. Kvízünkben kiderítheted, mennyire ismered a színész pályáját / Fotó: Capturing Images

A nagy David Hasselhoff kvíz

David Hasselhoff nem elégedett meg azzal, hogy évtizedeken át uralta a képernyőket. Sármjával és dús mellszőrzetével elérte, hogy nők milliói bálványozzák. Kevesen tudják, de nem csak a popkultúrában hagyott nyomott: a modern tudomány és a Guinness Rekordok Könyve is jegyzi a nevét. David Hasselhoff tehát nem csupán egy nosztalgikus tévésztár a múltból, hanem egy igazi kaméleon, akinek a legféltettebb titkai még a legnagyobb rajongóit is képesek csőbe húzni. Végezd el kvízünket és tudd meg, te mennyire ismered valójában a Knight Rider egykori sztárját!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Melyik állatfajt nevezték el hivatalosan David Hasselhoffról a tudósok?

 

David Hasselhoff a Kung Fury című filmben: 

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